Parcări mai scumpe în Arad!

ARAD. Consilierii locali municipali au hotărât în şedinţa ordinară de marţi, 16 iulie, cu unanimitate de voturi, creşterea tarifelor de parcare în municipiul Arad. Majorările au fost cuprinse în proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad.

Cea mai mare creştere – 81%! – o regăsim în cazul parcării de o oră în zona C, unde tariful s-a majorat de la 1,1 lei la 2 lei. O creştere substanţială – 50% – se înregistrează şi în cazul parcării de jumătate de oră în zona A, pentru care vom avea de plătit 1,5 lei în loc de 1 leu. O majorare de tarif cu 25% avem şi în cazul parcării de o oră în zona A, unde preţul a crescut de la 2 lei la 2,5 lei. Pentru o parcare de două ore în zona A, vom avea de plătit cu 30% mai mult, adică 4 lei în loc de 3 lei. Potrivit municipalităţii, noile tarife vor intra în vigoare cel mai devreme la 1 august 2019.

Cum explică Primăria decizia de a scumpi parcările din municipiu? „Tarifele de parcare actuale au fost stabilite în 2006, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad numărul 249/27 septembrie 2006, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad. În ultimii 13 ani, tarifele practicate nu au suportat majorări, în ciuda faptului că preţurile medii de consum au crescut, la fel şi valoarea euro, prețul combustibilului şi salariul minim pe economie. În plus, din tarifele practicate, se plătește Taxă pe Valoare Adăugată” – explică Ralu Cotrău, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Majorările de preţ pentru parcare au fost solicitate de SC Recons SA – societate aflată în subordinea Consiliului Local Municipal, care se ocupă de administrarea, întreţinerea şi exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule.

Tarifele, pe durată şi zone

Vă prezentăm, în continuare, detaliat, noile şi vechile tarife de parcare, pe durată şi zone: *30 minute: zona A-1,5 lei (înainte, 1 leu), zona B-1 leu (0,8 lei); *60 de minute: A-2,5 lei (2 lei), B-2 lei (1,5 lei), C-2 lei (1,1 lei); *120 de minute: A-4 lei (3 lei), B-3 lei (2,5 lei), C-3 lei (2 lei); *180 de minute: A-7,5 lei (6 lei), B-5 lei (4,5 lei), C-7 lei; *240 de minute: A-10 lei (8 lei), B-8 lei (6 lei), C-7 lei; *300 de minute: A-13 lei (10 lei), B-11 lei (8 lei), C-7 lei; *360 de minute: A-16 lei (13 lei), B-13 lei (10 lei), C-7 lei; *420 de minute: A-20 lei (16 lei), B-15 lei (12 lei), C-7 lei; *480 de minute: A-20 lei (19 lei), B-15 lei (14 lei), C-7 lei; *540 de minute: A-20 lei (22 lei), B-15 lei (17 lei), C-7 lei; *600 de minute: A-20 lei (25 lei), B-15 lei (20 lei), C-7 lei. După cum se poate observa, tarifele de parcare pentru 9, respectiv 10 ore au scăzut cu 9%, respectiv 20%.

În ceea ce priveşte tichetul de parcare pe zi, preţul acestuia este de 20 de lei pentru zona A (valabil şi pentru zonele B şi C), 15 lei pentru zona B (valabil şi pentru zona C) şi 7 lei pentru zona C.

Preţul abonamentelor

Şi în cazul abonamentelor, unele preţuri s-au majorat. Abonamentul pentru riverani, persoane fizice (exclus persoane fizice autorizate), pe o stradă costă: *pe o lună: zona A-22 lei (înainte, 18 lei), zona B-18 lei (15 lei), zona C-16 lei (13 lei); *pe un trimestru: A-60 lei (48,6 lei), B-50 lei (40,5 lei), C-43 lei (35 lei); *pe un an: A-190 lei (155,5 lei), B-160 lei (129,6 lei), C-124 lei (100 lei). Cei care au achiziţionat deja abonamente până la sfârşitul anului nu au de plătit nimic în plus.

Preţul abonamentului pentru neriverani, persoane fizice şi juridice, pe o stradă, a rămas neschimbat. Adică: *1 lună: A-250 lei, B-200 lei, C-100 lei; *1 trimestru: A-675 lei, B-540 lei, C-270 lei; *1 an: A-2.160 lei, B-1.758 lei, C-860 lei.

Nu a fost modificat nici preţul abonamentului pentru persoane fizice şi juridice, pentru toate străzile. Iată cât avem de plătit: *1 lună: A-600 lei, B-450 lei, C-300 lei; *1 trimestru: A-1.620 lei, B-1.215 lei, C-800 lei; *1 an: A-5.184 lei, B-3.888 lei, C-2.500 lei.

Tarife neschimbate la plata prin SMS

Cei care aleg să achite parcarea prin SMS au parte de aceleaşi tarife. Adică: *pentru 60 de minute: zona A-0,50 euro+TVA, zona B-0,40 euro+TVA, zona C-0,20 euro+TVA; *pentru 120 de minute: A-0,80 euro+TVA, B-0,65 euro+TVA, C-0,40 euro+TVA. Cu precizarea: TVA aferent serviciului prestat de operatorul de telefonie mobilă.

„Utilizatorii sistemului de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin SMS, achită anticipat contravaloarea duratei de staționare pentru care optează. Pentru utilizatorii sistemului de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin SMS, parcarea începe din momentul primirii de către aceştia, prin SMS, a confirmării de parcare. Utilizatorul va trimite un SMS la un număr scurt (ex.7420), indicat de panourile informative de parcare cu plată, conţinând numărul de înmatriculare al maşinii de ex.: <XXX AR01ABC>. În câteva secunde, clientul primeşte confirmarea operaţiei pe SMS: <Aţi plătit parcarea pentru maşina AR01ABC, azi:zz/ll/aaaa în MUNICIPIUL ARAD până la ora mm/oo>” – se arată în Regulamentul de organizare şi funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad.

Între ce ore se plăteşte parcarea?

Programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată este diferenţiat de la o perioadă a anului la alta. Astfel, între 1 mai şi 30 septembrie, pentru zona A se plăteşte parcare de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-21.00 şi sâmbăta între orele 8.00-14.00. În zonele B şi C, programul este de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-18.00 şi sâmbăta între orele 8.00-14.00. În perioada 1 octombrie – 30 aprilie, programul parcărilor cu plată este de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-8.00 şi sâmbăta între orele 8.00-14.00, pentru toate zonele (A, B, şi C).

„Parcările amenajate cu sistem barieră, situate în zona Casei Sindicatelor de pe strada Corneliu Coposu şi în afara carosabilului din zona Patinoarului şi a Ştrandului Neptun de pe strada Eugen Popa, vor funcţiona cu programul de plată nonstop, cu tarifele aferente zonelor de parcare. Parcarea situată pe strada Pădurii – zona Obor va funcţiona în regim de parcare cu plată, conform programului stabilit la alin. (1) lit. b (de luni până vineri între orele 8-18, sâmbăta între orele 8-14 – n.r.) şi duminica între orele 8-14” – se precizează în Regulament.