Parcul Gai, încă în mizerie

Arad. Revenim cu acest subiect care demonstrează, fără echivoc, că promisiunile neonorate sunt doar cuvinte aruncate în aer. Că trec ani de zile fără ca să se termine ceva început. Că aşteptările sunt mari, dar rezultatele uneori puţine. Acesta este cazul Parcului Gai, situat la intersecția străzilor Ștefan Tenețchi cu Dunării, singurul din cartier, care arată ca după bombardament. Și nu vorbim de buruienile care au acoperit parcul, de ani buni, pentru că acestea sunt acum tăiate ,ci despre banii investiți aici… în zadar. Multe bănci sunt rupte, gradenele sunt deteriorate, mai multe de jumătate din abajururile instalate pe stâlpii de iluminat din parc au dispărut, asfaltul a cedat în foarte multe locuri, iar acum, datorită grămezilor de pământ din parc, terenul arată mai degrabă a pistă de MotoCross, nu a parc menit să îi relaxeze pe arădeni. De ce nu facem referire și al buruieni? Pentru că în momentul în care ne-am deplasat în parc pentru a documenta articolul, ne-am întâlnit cu o mână de muncitori ai Gospodăririi Comunale Arad care se ocupau de tăierea buruienilor care au pus stăpânire pe spațiul verde.

Din 2013… multe promisiuni

Pentru cei care au uitat vă prezentăm un scurt istoric al acestui parc. Pe 7 februarie 2013, vă anunțam în materialul „Trei parcuri noi în municipiu”, publicat în Jurnal arădean/Aradon, că arădenii din Gai vor avea parc până la sfârșitul anului (n.r. – 2013). Trei ani mai târziu, în februarie 2016, muncitorii au început să reabiliteze parcul. Am publicat, ca atare, în 26 februarie 2016, articolul „Ce mai e nou în Parcul Gai”. Practic, după trei ani, lucrurile începeau totuşi să se mişte. Iată ce ne spuneau pe atunci reprezentanţii Primăriei Municipiului Arad: „Lucrările pentru reabilitarea parcului din Gai au început. În decursul acestui an, vor fi și finalizate”. Un an mai târziu, în 25 aprilie 2017, am publicat un nou articol pe această temă intitulat din păcate „Parc nou amenajat în Gai, înghițit de buruieni”. Cum s-a ajuns aici e trist şi e rezultatul indiferenţei, lipsei de civilizaţie, a execuţiei proaste şi nu numai. Desigur, şi atunci promisiunile au curs. Şi au curs degeaba. Căci, pe teren, acum, situația nu e cu mult diferită de cea din 2017. Cum arată parcul din Gai puteţi vedea şi dvs. în albumul foto care însoțește acest articol.

Răspunsul

Am revenit, ca atare, pe subiect și, după ce am văzut cum se prezintă parcul, am luat din nou legătura cu reprezentanții Palatului Administrativ pentru a afla ce se întâmplă aici, acum. „Primăria Municipiului Arad prin direcţia de specialitate are în vedere amenajarea mai multor zone din municipiu şi transformarea lor în veritabile spaţii verzi. Parcul din cartierul Gai se numără printre ele. Aici va fi realizat mai întâi sistemul de irigat şi va fi pus gazon rulat. Contractul de lucrări a fost atribuit în urma unei proceduri, iar în acest moment proiectul este în faza de obţinere a avizelor necesare autorizaţiei de construire. Estimăm că lucrările efective vor începe în maxim o lună de zile. Urmează ca anul acesta să se întocmească un plan de amenajare peisagistică a parcului, plan ce va fi implementat anul viitor”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Cine a câștigat proiectul

Societatea care a câștigat proiectul este SC Rulouri de Gazon SRL, iar contractul este în valoare de 487.000 de lei cu TVA inclus. Proiectul presupune asigurarea serviciilor de proiectare, asistenţă din partea proiectantului și lucrările efective, pentru Lotul II, în care se regăsesc două zone din municipiu, inclusiv parcul.

Pe ce s-au dus banii până acum?

Ne-am întrebat, în atare condiţii, ce s-a făcut acum doi ani de zile aici și cât s-a investit atunci în parc, în condiţiile în care acum totul a ajuns în paragină. Reprezentanţii Palatului Administrativ spun că „lucrările au fost executate atunci de Gospodărirea Comunală Arad. Practic, s-a nivelat terenul, deoarece era o groapă acolo foarte adâncă, ce necesita umplere. Apoi au fost plantați aproximativ 80 de arbori. S-au pus băncuțe și coșuri de gunoi, s-au executat aleile. Atât a fost prevăzut, atât s-a executat”.

În loc de concluzie

Ce am înțeles noi din toată această istorie tristă a Parcului Gai? Că de acest parc, arădenii se vor bucura abia anul viitor. Din 2013, de când se promitea un spaţiu verde aici și de când au început să se cheltuiască bani pentru aceasta şi până acum, parcul lasă de dorit. Nu e de mirare că oamenii se vor întreba dacă a urmărit cineva până acum execuţia lucrărilor sau dacă nu e mai mult decât coincidenţă faptul că, la șapte ani distanță de la prima promisiune privind acest obiectiv, exact în anul 2020, anul electoral, parcul va fi inaugurat? Un lucru e cert: din păcate, până acum, această lucrare este una tipic românească, care înghite bani publici, ciclic, fără să ofere ceva, cu adevărat, cetățenilor. Sperăm că viitorul va suna bine pentru parcul de aici.