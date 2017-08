Parcul Reconcilierii, sub asaltul muzicii

Marți, 22 august, de la ora 20, în Parcul Reconcilierii vor fi prezenți artiștii Operei Naționale Române din Timișoara, care vor pune în scenă spectacolul de operetă în trei acte „Voievodul țiganilor”, de Johann Strauss Jr.

Muzica ușoară

A doua zi, miercuri, 23 august, tot de la ora 20:00, pe scena din Reconcilierii vor urca Mirabela Dauer, Corina Chiriac și Gabriel Dorobanțu, în cadrul unui spectacol dedicat muzicii ușoare românești, la care sunt așteptați toți arădenii.

Ziua orașului Pecs

Miercuri, 24 august, peste Parcul Reconcilierii vor pune stăpânire mai multe trupe sosite de peste graniță, cu ocazia Zilei Orașului Pecs la Arad. Ca în fiecare an, orașul Pecs are o zi dedicată în cadrul Zilelor Aradului, așa cum Aradul are anual o zi dedicată în cadrul festivităților din orașul maghiar.

Așadar, în cadrul Zilei orașului Pecs la Arad, vor urca pe scena din Parcul Reconcilierii trupa de jazz „Clarsax Zenekar” (Budapesta), trupa de dansuri populare „Mecsek”, dar și trupa de jazz „Jazzimipair”. Spectacolele vor începe la ora 18:00.

Opere celebre

Pe 25 august, vineri, în Parcul Reconcilierii va răsuna din nou muzica clasică, de data aceasta în interpretarea artiștilor Filarmonicii de Stat. Aceștia vor prezenta publicului „Uverturi și coruri din opere celebre”, începând cu ora 20:00.