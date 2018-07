Parlamentarii arădeni şi averile lor

Invidiaţi de unii, huliţi de alţii, parlamentarii arădeni sunt împărţiţi în două când vine vorba de averi: unii au de toate, alţii, „săracii”, nu au nici măcar o casă. Cum declaraţiile de avere sunt obligatorii pentru aleşi, iar acestea au trebuit depuse până în luna iunie, am hotărât să dăm o „raită” printre indemnizaţiile, veniturile şi cheltuielile celor aleşi de arădeni să întocmească şi să voteze legi. Vom începe cu parlamentarii PSD, aceştia fiind majoritari la Putere.

Deputatul Dorel Căprar, „săracul” de el, nu are nicio casă. Are doar o căsuţă de vacanţă pe Insula Mureş. În schimb, are peste opt hectare de teren intravilan în Zimandu Nou. Potrivit declaraţiei de avere, în anul 2017 şi-a vândut singurul apartament pe care îl deţinea, contra sumei de 28.000 de euro. Nu are niciun cont de economisire, dar are un credit de 35.000 de lei. Căprar câştigă, din postura de deputat, aproape 95.000 de lei pe an, în timp ce partenera lui de viaţă, Mărioara Raveca Nicoară, directorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Arad, are un venit anual de aproape 43.000 de lei.

Adrian Todor, deputat PSD, nu are nici măcar o bucată de teren, dar are o casă în Zădăreni şi un autoturism Opel cumpărat în anul 2015. În schimb, în anul 2017 a vândut un apartament, un spaţiu comercial, două autoutilitare şi un autoturism, adunând din aceste tranzacţii peste 100.000 de euro. Strângător din fire, Todor are un cont de 195.000 de lei şi altul de 42.500 de euro şi nu are niciun credit. În ceea ce priveşte veniturile deputatului, acesta are o indemnizaţie anuală de 87.000 de lei, în timp ce soţia lui, consilier local în Zădăreni, are un venit de 2.465 de lei pe an.

Florin Tripa, cel de al treilea deputat PSD, pare a fi cel mai sărac dintre toţi. În declaraţia de avere făcută publică pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor, Tripa spune că nu are nici casă, şi nici teren. Mai mult, are şi nu credit de 80.000 de lei la bancă. În schimb, are două maşini, una din 1993 şi una din 2004. Lipsa bunurilor din declaraţia lui Tripa este cu atât mai ciudată, cu cât el împreună cu soţia lui câştigă o mică avere în fiecare an. Florin Tripa are o indemnizaţie de 87.000 de lei, în timp ce soţia lui, director la Spitalul de Recuperare Neuromotorie Dezna, aduce acasă aproape 83.000 de lei pe an.

Spre „dreapta”

Ne orientăm acum atenţia spre averile deputaţilor de dreapta. Glad Varga, deputat PNL, are un apartament şi un garaj. În declaraţia lui de avere mai apar trei autoturisme, unul din 2006, unul din 2007 şi unul din 2010. Deputatul arată că a creditat Asociaţia Centrul Judeţean de Voluntariat Arad cu aproape 80.000 de lei şi are două credite în valoare totală de peste 160.000 de lei. Dacă ne referim la veniturile lui, Glad Varga adună anual 125.000 de lei din indemnizaţia de deputat.

Eusebiu Pistru, ales deputat pe listele PNL, transferat între timp la ALDE, are cinci terenuri agricole, dar cu suprafeţe mici, şi nu are nicio clădire pe numele lui. Acesta nu are nici maşină, în schimb are ceasuri şi bijuterii în valoare de 30.000 de euro. În ceea ce priveşte conturile lui, acesta are trei, unul cu 17.800 de dolari, altul cu 11.000 de euro şi încă un cont în care are 20.000 de lei. Pistru are, însă, o grămadă de bani împrumutaţi, dacă este să ne luăm după declaraţia lui de avere. Acesta a împrumutat trei firme cu nu mai puţin de 700.000 de lei şi cu 52.000 de euro. Deputatul a mai dat cu împrumut alţi 18.000 de dolari şi 75.000 de euro. Cu toate acestea, are pe numele lui un credit la bancă în valoare de 50.000 de euro. Dacă vorbim despre veniturile familiei, Eusebiu Pistru a avut în 2017 o indemnizaţie totală de 87.000 de lei, în timp ce soţia lui, Geanina Pistru, a primit 3.400 de lei pentru postul de consilier local, 8.000 de lei pentru calitatea de membru AGA la TOP SA şi la CTP SA, dar şi 32.000 de lei din poziţia de consilier la Compania de Apă Arad. În 2017, deputatul a mai încasat aproape 360.000 de lei din dividende de la una dintre societăţile pe care le deţine.

Sergiu Vlad, tânărul deputat USR de Arad, o duce bine, potrivit declaraţiei de avere. Acesta are parte din trei hectare de teren agricol, dar şi jumătate dintr-un spaţiu comercial. În privinţa autoturismelor, acesta este proprietarul unei maşini din 2008. Sergiu Vlad are şi un credit de 20.000 de lei care va fi achitat anul acesta. Deputatul arată în declaraţia de avere că are un venit anual de peste 88.000 de lei de la Camera Deputaţilor, dar şi 48.000 de lei din închirierea spaţiului comercial. Totodată, primeşte 560 de lei în fiecare an pentru terenul agricol, iar soţia lui are o bursă de studii de 3.200 de lei pe an.

Petru Farago, de la UDMR, ultimul din lista de deputaţi de Arad, are un teren intravilan de aproape 1.000 de metri pătraţi în comuna Dorobanţi, tot aici având şi o casă. În plus, are trei autoturisme, o Dacie din 1982, un Renault din 2005 şi un Audi din 2008. Farago are trei conturi, unul de 5.500 de lei, unul de 48.000 de lei şi încă unul de… 37 de euro, dar şi un credit bancar de 12.000 de lei. În privinţa veniturilor, deputatul spune că primeşte o indemnizaţie anuală de 89.000 de lei, în timp ce soţia lui lucrează la o firmă din Ungaria de unde încasează aproape 37.000 de lei pe an.

Şi senatorii

Pe lângă deputaţii de Arad, am tras un ochi şi la averile senatorilor. Mihai Fifor, senator PSD de Arad, nu are niciun teren şi nicio casă nicăieri. În schimb, are două maşini, o Dacia din 2015 şi un Nissan din 2017. În anul 2017 a vândut o casă cu 400.000 de lei, dar şi acţiuni la SC Fondul Proprietatea SA, în valoare de 115.000 de lei. Dacă ne uităm la conturile lui, acesta are un cont în care deţine 145.000 de lei, unul cu 340.000 de lei şi un al treilea mic de tot, cu 1.400 de lei. În ceea ce priveşte datoriile, Fifor are un credit pentru autoturism în valoare de 148.000 de lei. La capitolul venituri, senatorul de Arad stă bine de tot. Anul trecut a încasat 35.000 de lei indemnizaţie de senator, 26.000 de lei salariu ca ministru al Economiei şi aproape 40.000 de lei din postura de ministru al Apărării. În plus, Mihai Fifor a încasat 37.500 de lei în baza unei decizii de despăgubire în cazul unui certificat de moştenitor, dar şi o normă de hrană de la Ministerul Apărării în valoare de 3.500 de lei.

Următorul senator, Ioan Cristina, are un teren intravilan de 500 de metri pătraţi în Vladimirescu şi un apartament în Arad. Senatorul are un cont curent cu 38.000 de lei şi spune că încasează 103.000 de lei pe an cu titlu de indemnizaţie. Cam atât de scurtă este declaraţia de avere a lui Ioan Cristina.

Adrian Wiener, senator USR de Arad, are două apartamente în municipiu şi un teren agricol de 800 de metri pătraţi în Vladimirescu. Se pare că Wiener este fan Mazda, având două astfel de autoturisme, unul din 2011 şi unul chiar de anul acesta. Senatorul a dat împrumut 25.500 de euro şi are un credit la bancă în valoare de 17.500 de euro. În privinţa veniturilor, pe lângă indemnizaţia de senator de 95.000 de lei, Adrian Wiener are şi un salariu anual de 27.000 de lei de la Spitalul Judeţean Arad, în timp ce soţia lui câştigă 30.000 de lei în fiecare an de la Liceul Naţional de Informatică, acolo unde este angajată.