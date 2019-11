Pasajul Micălaca, părăsit din nou de muncitori!

Ne este foarte greu să acceptăm, din nou, faptul că lucrările la pasajul din Micălaca au fost suspendate. Vă reamintim că primii muncitori au început să lucreze la acest pasaj al incompetenței tuturor celor avizați, fie că vorbim de politic sau administrativ, atenție, în 24 iunie 2011. Lucrările de aici ar fi trebuit să fie finalizate în 12 luni calendaristice. Între timp, promisiunile au curs, an de an, precum apa pe râul Mureș. N-au curs însă lucrările. Și tot așa am ajuns în noiembrie 2019, iar lucrările nu sunt gata nici acum și nici nu știm când vor fi.

Fără front de lucru

Ultimul constructor – Implenia Baugesellschaft m.b.H (o companie din Austria ce are sucursală la Voluntari) și-a făcut bagajele și a plecat, deoarece nu are front de lucru!

Este greu de crezut, dar, de această dată, nu vorbim nici de lipsa unui constructor, nici de lipsa banilor și nici măcar de „frecușuri” între politicieni, ci vorbim de o mână de proprietari care au teren în această zonă, care au blocat și blochează în continuare finalizarea acestui pasaj. Pe scurt, ei nu sunt de acord ca liniile de înaltă tensiune să fie relocate pentru a se putea continua lucrările.

În tot acest timp, atunci când se lasă bariera, încep să curgă și urările de „bine” din partea tuturor celor care ne tranzitează.. și nu sunt puțini.

Problema: dreptul de uz și servitute

Situația nu s-a schimbat, în privința deciziilor, de acum o lună.Cristian Ispravnic, directorul DRDP Timișoara, care explică pentru cititorii Jurnal arădean/aradon.ro care este situația actuală o situația similară cu cea de acum o lună: „Execuția lucrărilor la acest obiectiv nu poate continua fără relocarea liniilor LEA 110kV și LEA 20 kV, respectiv până la obținerea dreptului de uz și servitute de la proprietarii terenurilor traversate de cele 7 linii de înaltă și medie tensiune, în favoarea E-Distribuție Banat. Din acest motiv, antreprenorul nu mai are front de lucru, execuția lucrărilor fiind suspendată până la obținerea dreptului de uz și servitute de la proprietarii terenurilor traversate de cele 7 linii de înaltă și medie tensiune”.

Optimism printre documente

De câteva luni, încercările de obținerea a acordurile sunt aproape zadarnice. Dar optimistul nu a dispărut la cei de la drumui. D.R.D.P. Timișoara, completează directorul Cristian Ispravnic cu optimism, împreună cu antreprenorul se ocupă în continuare de obținerea tuturor documentelor necesare în vederea obținerii acordului proprietarilor terenurilor în cauză. Rămâne de văzut doar cât adevăr stă în acest optimism.