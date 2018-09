Păstraţi ziarul tipărit!

Jurnal arădean i-a premiat, ieri, cu câte 200 de lei pe câştigătorii concursului „Premiile de fidelitate” din luna septembrie. Acesta a fost pretextul unei întâlniri extrem de plăcute cu o parte dintre cititorii noştri fideli şi norocoşi. A fost o bună ocazie de a le afla opiniile în legătură cu conţinutul, forma şi distribuţia ziarului.

Plăcerea cititului şi a câştigului

„Sunt abonată de peste zece ani la Jurnal arădean. E un ziar complex, plăcut de citit. Sunem obişnuiţi cu el zilnic, îl citim tot, de la A la Z” – spune Elisa-Gabriela Schmidt, de la Ghiroroc. Arădeanca Maria Ardelean e pensionară şi e extrem de fericită că a câştigat: „Acum e prima dată când vin aici şi tare mă bucur şi îi mulţumesc foarte mult doamnei care a extras plicul meu. În fiecare zi, de-abia aşteptăm să primim ziarul, îl citim din doască în doască pentru că suntem preocupaţi de ştiri – atât interne, cât şi externe” – mărturiseşte Maria Ardelean.

Teodor Breharu a câştigat pentru a doua oară la concursul nostru de fidelitate şi apreciază mult Jurnal arădean. „Să ţineţi acest ziar în forma sa scrisă, tipărită, că nouă ne place foarte mult” – ne îndeamnă abonatul. Margareta Popa din Șofronea se află la al treilea câştig cu „Premiile de fidelitate”. „Îmi place foarte mult Jurnal arădean, citesc tot ziarul, dar încep cu rubricile de sport” – zice norocoasa. Şi Elena Cotoc din Pâncota a câştigat pentru a treia oară la acest concurs. „Ziarul este foarte bun, conţine articole interesante din toate domeniile. Mie îmi plac cel mai mult paginile de sănătate, iar băiatului meu cele de sport” – povesteşte pâncotana. „Îmi place Jurnal arădean, abia aştept să vină, să-l citesc, să găsesc ceva nou” – opinează Ghizela Nescovici.

Fidelă de şase decenii

„E pentru prima oară când câştig la concursul «Premiile de fidelitate», dar sper să mă consideraţi fidelă” – punctează Magda Pintiliescu (dublă câştigătoare la „Cuvinte norocoase!” ). Apoi a explicat: „Părinţii mei au fost abonaţi la acest ziar încă de pe vremea când se numea«Patriotul», iar din 1959 eu plătesc abonamentul an de an, lună de lună. Din 1995, de când există concursul «Premiile de fidelitate», am trimis fără întrerupere talonul de participare la concurs. E pentru prima dată când câştig şi mă bucur nespus. Citesc tot ziarul, îmi place foarte mult, în special rubricile de sănătate îmi plac” – spune Magda Pintiliescu, asistentă medicală de profesie care, în ciuda celor 82 de ani împliniţi săptămâna trecută, îşi practică încă meseria.

Ce fac cu banii

Ghizela Nescovici îi va da banii nepoatei sale, „că ea m-a adus cu maşina aici, la dumneavoastră”. Aurel Moț din Peregu Mare mărturiseşte: „Prima dată mă gândesc la lemne pentru iarnă. Îi adaug acolo”. Elena Cotoc îi va dărui cei 200 de lei fiului ei, elev în clasa a XI-a la mate-info. Magda Pintiliescu tocmai şi-a comandat o pereche de ochelari, aşa că va folosi premiul de fidelitate pentru a achita o parte din costul acestora. Teodor Breharu va împărţi premiul celor patru nepoţi ai săi: Tudor, Voicu, Gloria şi Victor.