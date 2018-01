Patricia Dinga (PNL) îl atacă pe Vărcuș pe tema excedentului

„Consilierul PSD Vărcuș nu înțelege nici măcar în al doilea an de mandat că există o diferență în a administra o pizzerie sau un oraș. Acesta acuză constant municipalitatea Aradului de incompetență pentru faptul că are un excedent bugetar de 44 milioane de euro. Vărcuș nu înțelege că în excedentul bugetar sunt cuprinși banii pentru investițiile Aradului. Ceea ce înseamnă că suntem gospodari și că trebuie să ne descurcăm fără banii furați de către Guvernul PSD. Dar dacă mergem pe logica consilierului PSD, înseamnă că primarul Firea este de o incompetență colosală, ținând cont că excedentul bugetar al Bucureștiului este de 200 milioane euro. Domnule Vărcuș oare ce părere are doamna Firea de faptul că o considerați incompetentă pentru faptul că are acest excedent uriaș? Cu siguranță, șeful dumneavoastră, senatorul Fifor nu va privi cu ochi buni această jignire adusă colegei de partid.

Încercați să nu vă mai faceți de râs în ședințele de Consiliu Local și să demonstrați constant că nu sunteți informat cu privire la termenii pe care ar trebui să îi folosiți și chiar să îi stăpâniți”, declară Patricia Dinga, consilier local municipal PNL, într-un comunicat de presă.