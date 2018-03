Patru echipe vor promova din Liga 2!

„Să nu uităm că, acum patru ani nici nu existau drepturi TV la Liga 2-a, veniturile erau zero. Apoi, am început centralizarea lor și am investit în brandul Ligii a 2-a. În acest sens, în urmă cu 6 luni de zile am semnat și un contract de sponsorizare. Mai departe trebuie să ținem cont de faptul că piața liberă decide prețul oricărui produs sau serviciu. Tot ce putem face noi, ca Federație, este să facem mai atractivă competiția ligii secunde pentru televiziuni. Intenționăm ca în sezonul 2019-2020 să mărim numărul echipelor promovate la patru, plus o participantă la baraj. Într-o Liga 1 cu 16 echipe. Lupta crește automat și odată cu ea și interesul pentru Liga 2-a. Dacă ținem cont și de formațiile de tradiție care activează aici, ca UTA, ASU Poli, FC Argeș, plus cele care s-ar putea să apară din vară încolo, Universitatea Cluj, Petrolul Ploieşti sau Farul Constanța, reclama este asigurată la nivelul ligii secunde. Rămâne de văzut câte dintre aceste echipe nu vor promova până în 2020, dar spre asta tindem, spre o Liga a 2-a cu patru sau cinci echipe care vor promova”, a spus, printre altele, Răzvan Burleanu.