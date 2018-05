Patru jucători de la UTA, excluși din lot!

Arad. Prestația lamentabilă de la meciul cu Dacia Brăila a făcut victime la UTA. Surse bine informate și demne de încredere spun că patru jucători sunt excluși din lot pentru meciul de vineri, cu FC Argeș, de la Pitești. E vorba de Polgar (care a reușit un autogol cu Brăila), Petra, Buia și Hlistei. Un alt jucător care nu va face deplasarea e fundașul Roșca, acesta despărțindu-se deja de UTA. Dacă mai punem la socoteală că Bodea și Curtuiuș sunt accidentați, ne dăm seama că Ionuț Popa va apela la tineri de la UTA Under 19 și 17.

De fapt, Popa a „tunat și fulgerat” la adresa jucătorilor după partida cu Dacia Unirea.

„Îi felicit pe învingători, au câştigat într-o manieră categorică şi-i felicit şi pe jucătorii noştri pentru că şi-au bătut joc de fotbal. Şi asta în condiţiile în care atât eu, cât şi managerul general, Alexandru Meszar, am încercat să-i motivăm azi cu o sumă frumoasă ca primă de joc, tocmai pentru a termina cu bine campionatul acasă. În rest, aţi văzut şi voi cum au jucat şi întrebările ar trebui puse lor. Oare de ce s-au prezentat în halul acesta? Eu unul nu ştiu să vă răspund, ei sunt singurii care pot să vă lămurească. Am văzut jucători care-şi puneau mâinile în şolduri sau pe genunchi, jucători care niciodată nu au câştigat dueluri unu la unu. Nu are rost să dau nici nume, căci, dacă mi-ar fi permis regulamentul, aş fi schimbat 11 jucători astăzi. Întrebaţi-i şi poate vă spun că i-am omorât la antrenamente, că le-am spus să nu sară sau să paseze cu adversarul şi să nu dea la poartă, ori să bată 11 metri în bară. Eu aş fi vrut ca echipa să câştige. Şi eu şi managerul general. Ştiam că au şi restanţe la salariu şi am zis să le dăm o primă, să-i ajutăm din banii personali. Şi aţi văzut ce a ieşit, asta a fost istoria”, a spus Popa.