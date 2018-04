Patru premii la „naționala” de germană

Aradul a fost reprezentat de cinci eleve la Olimpiada Națională de Limbă Germană Modernă, desfășurată în perioada 23-29 martie la Craiova. Elevele de la Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad au fost pregătite de profesoarele Bartus Timea și Waldvogel Brigitte. Trei dintre eleve au reușit să se întoarcă cu premii, cucerind competiția națională desfășurată în limba lui Goethe.

Premiul III la „individuală”

Dintre cele cinci eleve participante, trei au cucerit premii. Iulia Fekete, elevă în clasa a XII-a, la Colegiul Național „Moise Nicoară”, a reușit să cucerească premiul III la proba individuală, fiind pregătită de prof. Bartus Timea. La proba proiecte în echipă, s-au obținut următoarele premii: Iulia Fekete – Premiul I; Andreea Dedea – Premiul II (clasa XII); Andrada Micu – Premiul III (clasa XI). Toate cele trei eleve sunt pregătite de către prof. Bartus Timea.

Un concurs neconvențional

„Olimpiada de limba germană este una neconvențională în toată puterea cuvântului. Eu am ramas surprinsă de aceasta experiență, deoarece nu se încadrează în limitele a ceea ce ar putea fi catalogat drept o olimpiadă. Probele se bazeaza foarte mult pe imaginație și creativitate. La ce altă olimpiadă concurenților le este cerut să construiască o piesă de teatru, pornind de la o anumită carte? Pregatirea pentru olimpiadă este din nou neconvențională, deoarece se bazează pe experiențele adunate în anii trecuți. Cu limba germană an intrat în contact încă de la grădiniță, urmând mai apoi clasele primare și gimanziul la secții de germană maternă. Acum, la liceu, o studiez două ore pe săptămână, dar adevărata pregatire constă în citirea de cărți, reviste, ziare în limba germană și vizionarea filmelor. Pe viitor sunt interesată de o carieră în inginerie, în principal în Germania sau Olanda”, ne-a declarat Iulia Fekete.

Eseu și proiect

„Concursul are ca punct de plecare creativitatea: proba individuală constă în scrierea unui eseu, iar apoi se face un proiect (punerea în scenă a unei cărți). De aceea, devine o olimpiadă departe de cele clasice. Consider această olimpiadă o oportunitate de a cunoaște și de a interacționa cu tineri deosebiți, foarte deschiși, alături de care am putut discuta și dezbate atât subiecte controversate (cartea fiind pe tema jihadului), cât și viziuni proprii asupra multor altor teme. S-au creat conexiuni între noi. Pregatirea mea nu a fost concentrată pe olimpiadă, având în vedere că aceasta se rezumă în principal la creativitate. S-a făcut treptat pe parcursul a multor ani prin muncă individuală, din dorința mea de a înțelege și de a stăpâni această limbă. În liceu, doamna profesoara Bartus Timea a fost cea care m-a îndrumat și m-a susținut. În viitor voi studia economia la o facultate din străinatate”, a punctat și Andreea Dedea.

Dezvoltare personală

„Pentru mine, olimpiada de germană a însemnat o experiență unică, prin care pot spune că m-am dezvoltat personal, cunoscând oameni cu perspective și valori diferite și am învățat ce înseamnă spiritul de echipă. Pe viitor mi-ar plăcea să lucrez în domenii în care să pot folosi limba germană în mod frecvent”, explică Andrada Micu.

Mesajul profesorului

„Pentru mine este un privilegiu să pot lucra, pe de o parte într-o școală de elită, iar pe de altă parte alături de elevii premianți la limba germană. Deși nu este o limbă ușoară, cunoașterea acesteia reprezintă un avantaj mare, indiferent de planurile de viitor pe care le au elevii.

Elevele care au reușit în acest an această performanță doesebită au dat dovadă de creativitate și rezultate deosebite atunci când muncesc în echipă, dar și de o cunoaștere aprofundată a acestei limbi. Această performanță și experiență deosebită vor fi cu siguranță un ajutor în viața lor, atât pe plan profesional cât și pe plan personal, oferindu-le posibilitatea de a studia pe mai departe în țări vorbitoare de limba germană. Le doresc succes pe mai departe”, a explicat Bartus Timea, profesor.