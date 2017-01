Pauză încheiată pe semicercul fetelor

Fetele de la Crişul, ce au efectuat un cantonament la Moneasa, susţin primul meci din 2017 pe terenul grupării CSU Reşiţa, aflată pe locul 4, cu 7 victorii în cele 8 meciuri susţinute. Disputa are loc duminică, de la ora 15.00, în Sala Polivalentă din Reşiţa, fiind oficiată de cuplul timişean Durnea/Toacă.

În aceeaşi etapă cu numărul 11 din cadrul seriei vestice a Diviziei A: CSM Slatina vs. Sepsi Sf. Gheorghe, CSU Oradea vs. Naţional Braşov şi Minaur vs. CSU Timişoara.

Întrecerea băieţilor, în care Aradul este reprezentat de ACS „Av. Iancu”, se reia doar în 18 februarie, însă până atunci, arădenii participă – duminică (ora 10.00) – la a noua ediţie a Memorialului „Teo Ţucudean”, organizat la Polivalenta arădeană.