Pavel Piroş visează la „Champions League”

Un an le-a trebuit „leoaicelor” să reuşească promovarea în liga secundă a fotbalului feminin arădean. Împinsă de la spate de preşedinte, echipa AC „Piroş Security” a avut un parcurs excelent, deşi doar se înfiinţase. Despre ce l-a mânat pe Pavel Piroş să se implice în fotbalul feminin, despre ce a fost în campionat şi la ce se gândeşte pentru viitor, în rândurile care urmează.

„Nu post sta deoparte”

Întrebat ce l-a făcut să investeaască în fotbalul feminin, Pavel Piroş ne-a declarat: „Au fost două motive. În primul rând, la insistenţele mai multor prieteni, pentru a resuscita fotbalul feminin arădean, în special a domnului Viorel Bitang. Acesta mi-a explicat că fotbalul feminin este foarte bine văzut la Federaţia Română de Fotbal, iar fondurile de acolo nu sunt deloc de neglijat. Apoi, ştiţi bine, nu pot sta deoparte. A fost o nebunie de-a mea, nimeni nu ne dădea şanse la nivel de fotbal feminin. Dar, iată, la un an de la înfiinţare am reuşit promovarea. Atâta timp cât pui suflet, când ai lângă tine oameni care îţi respectă ordinele şi îşi doresc performanţa, rezultatele nu întârzie să apară”.

Cameniţă, Inoan şi derogarea

Piroş explică ce s-a întâmplat la startul sezonului: „Cu o lună înainte de începerea campionatului nu aveam nicio fată legitimată. Apoi, cu sprijinul lui Gigi Cameniţă şi Adriana Inoan, am reuşit să stângem fetele. Cu relaţiile mele, am cerut la FRF să ne ofere două săptămâni de răgaz pentru a reuşi să încropim lotul. Lucru care s-a şi întâmplat, meritele fiind a celor doi de care am vorbit. Apoi, am oferit condiţii dintre cele mai bune echipei, iar acum am reuşit să avem şi satisfacţii. M-am implicat total, împreună cu familia, am avut şi logistica la îndemână, rămasă de la Şoimii Pâncota, iar asta ne-a ajutat, am schimbat doar macazul”.

Vrea în Ligă!

Pavel Piroş a vorbit şi despre viitorul echipei, iar visul său e unul extraordinar. „Dacă sunt sănătos şi mă ajută Dumnezeu, tragem la promovarea în Superligă. Apoi, cu multă, multă, muncă, am vrea să facem ce a făcut Clujul, poate aducem Champions League la Arad”.