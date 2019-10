Pe punctul de a paraliza

Actriţa Ruby Rose, celebră pentru rolul din serialul „Orange Is the New Black”, a făcut public un film din timpul unei intervenţii chirurgicale la care a fost supusă pentru a evita paralizia, după un accident la coloana vertebrală suferit în timpul filmărilor pentru „Batwoman”.

O înregistrare video din timpul intervenţiei chirurgicale a fost distribuită de artistă pe platforma de socializare online Instagram, arătând incizia iniţială şi etapele operaţiei. Cele două discuri herniate erau la limita de a-i secţiona măduva spinării, intervenţia chirurgicală fiind necesară pentru a nu rămâne paralizată. Premiera serialului „Batwoman” va avea loc duminică, pe The CW Television Network, iar actriţa joacă rolul principal. Sursa: Mediafax