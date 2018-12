Pe șosele fără permise auto sau sub influența alcoolului

Astfel, polițiștii au depistat conducând sub influența alcoolului, pe raza orașului Sântana, un bărbat de 49 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 1,22 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Tot sub influența băuturilor alcoolice s-a aflat și un bărbat de 42 de ani, care a intrat într-un cap de pod, la intersecția a două străzi din orașului Pecica. Testat cu aparatul alcooltest, a rezultat o alcoolemie de 1,14 mg./l. alcool pur în aerul expirat. De asemenea, pe DJ 682, polițiștii au depistat un bărbat de 41 de ani, din Frumușeni, în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 1,12 mg./l. alcool pur în aerul expirat. A mai fost depistat pe raza comunei Secusigiu, conducând un autoturism neînmatriculat și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, un tânăr de 20 de ani, din aceeași localitate.

Potrivit IPJ Arad, „în cazul celor depistați conducând sub influența alcoolului, a fost dispusă recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Cei depistați în trafic încălcând normele legislației rutiere, sunt cercetați pentru conducere sub influența alcoolului și punere în circulație pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat și fără a deține permis de conducere”.