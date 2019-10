Pe urmele ultimilor paşi ai lui Zsolt Török…

În locul în care alpinistul arădean Zsolt Török și-a pierdut viața în 14 august, lângă Refugiul Călțun, a fost montată o placă comemorativă pentru a-i cinsti memoria. S-a întâmplat duminică, 29 septembrie 2019, în ziua când Zsolt Török ar fi împlinit 46 de ani. Evenimentul a fost coordonat de Minerva Vincze, prima soție a alpinstului și mama băiatului său, David. Aceasta a organizat o tură pe partea sudică, pe aceeași potecă pe care arădeanul a pășit pentru ultima oară spre Refugiul Călțun.

O tură pentru Zsolt

„Nu aș fi crezut vreodată că prima tură mai lungă pe munte a lui David, fiul nostru, va fi la inaugurarea monumentului în amintirea tatălui lui… Am stat mult pe gânduri dacă e bine să-l duc acolo cu această ocazie. El a insistat foarte mult să meargă, însă știam că nu va fi ușor.

Așadar, sâmbătă, 28 septembrie, pe la ora 11:00, am pornit împreună cu o parte din cei care au luat parte la eveniment și au ajutat la montarea plăcii, spre lacul și refugiul Călțun. Un traseu de 3 ore, care noi l-am făcut de data aceasta în vreo 6 ore, din cauza multelor pauze de mâncat afine și tras sufletul, în ritmul lui David. Dar am ajuns cu bine.

A fost emoționant și dureros să regăsim locul unde Zsolt a dormit ultima dată. Seara am reușit să pregătim locul pentru placă și să înălțăm o grămadă de pietre, de care am legat apoi stegulețele tibetane.

Noaptea, în refugiu, a fost mai mult o noapte de veghe pentru mine, în acel loc, cu această ocazie. O reîntâlnire și conectare cu Zsolt, o altă încercare de a înțelege și accepta ce s-a întâmplat.

Până nu de mult, Zsolt era cel care ne trimitea mesaj cu poza de vârf și inima formată din pioleți, de data aceasta, noi am fost cei care i-am transmis un mesaj printr-o inimă gravată pe o placă. Steaua de pe placă reprezintă steaua lui David și totodată steaua și floarea din Micul Prinț.

«Part of us» – parte din noi, pentru că acesta e sentimentul care a răzbătut dincolo de durere. Și asta cred că a simțit multă lume.

Ar mai fi multe de spus, dar acestea sunt deja povești de spus în jurul focului, sau al lumânării, cum a fost cazul în seara când s-a montat placa comemorativă.

Vrând-nevrând, ieri, la întoarcere pe traseu, am conștientizat că am refăcut cu David exact traseul pe care a mers și Zsolt. Cel spre refugiu, când l-a parcurs pe picioarele lui și cel de întoarcere (recuperare), când a fost dus de băieții de la Salvamont, pe brațe… nu am suficiente cuvinte de recunoștiință pentru ei, pentru că au făcut asta.

Mulțumesc mult tuturor acelora care m-au ajutat și susținut în realizarea acestui monument. A fost și este mai mult decât o placă. Zsolt a fost cu noi, parte din noi. Vă mulțumesc!

În viitor dorim să ne reîntâlnim și să menținem viu sentimentul pe care l-am simțit zilele acestea. Vom anunța din timp!”, își termină relatarea, Minerva Vincze.

Plăcuță comemorativă în Valea Costilei

Pe lângă placa comemorativă montată lângă Refugiul Călţum, Clubul Alpin Român a montat o plăcuță comemorativă dedicată lui Zsolt Török la Monumentul Alpiniștilor de sub Izvorul din Valea Costilei, monument pe care se mai află numele unui alt mare alpinist român, care și-a pierdut viața la doar 32 de ani, în anul 1999, în tentativa de a ajunge pe K2 – Himalaya. Este vorba de Mihai Cioroianu–Galiani, care sâmbătă, 28 septembrie, ar fi împlinit 52 de ani. Galiani a urcat pe Nanga Parbat și Grasherbrum II însă a fost răpus de natură când încerca să cucerească un alt vârf de peste 8.000 de metri, K2- Chogori.

Tot duminică, 29 septembrie, când Zsolt ar fi împlinit 46 de ani, în centrul din Bușteni a fost amplasat un banner comemorativ în memoria lui. „Dumnezeu să îl odhinească!”