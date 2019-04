Pedeapsă mai blândă pentru Vlai “turnătorul”

ARAD. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a tranşat definitiv procesul în care Adelin Vlai, avocat din Arad, a fost judecat pentru trafic de influenţă în formă continuată. După ce Curtea de Apel Timişoara l-a condamnat pe Vlai la trei ani de închisoare cu suspendare, acesta şi-a regândit tactica şi s-a pus pe făcut denunţuri, în speranţa că va scăpa de pedeapsă. Iar strategia lui a dat roade. După câteva înfăţişări, instanţa supremă a decis să ţină cont de faptul că avocatul arădean a „dat în primire” pe alţii şi i-a redus pedeapsa. Drept urmare, după rejudecare, Adelin Vlai a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare, jumătate din pedeapsa primită la Timişoara. În plus, timp de doi ani, Vlai nu va avea dreptul să fie ales în funcţii publice, dar nici dreptul de a profesa avocatura. În ceea ce îi priveşte pe alţi doi inculpaţi care au contestat decizia Curţii de Apel, şi în cazul lor s-a dispus rejudecarea, dar, în final, sentinţele au rămas identice cu cele aplicate de instanţa de pe Bega.

„Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare şi pedepsele complementară şi accesorie a interzicerii exercitării drepturilor aplicată inculpatului Brănişcan Adrian Ioan, în elementele ei componente, pe care le repune în individualitatea lor. Aplică inculpatului Brănişcan Adrian Ioan pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din pedeapsa de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare”, se arată în sentinţa care îl vizează pe Adrian Brănişcan. Trebuie menţionat că judecătorii au decis suspendarea pedepsei. În plus, acesta va trebui să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Lipova sau Arad.

În ceea ce o priveşte pe Diana Gabriela Groza, instanţa a decis, în cazul ei, că „descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare şi pedepsele complementară şi accesorie a interzicerii exercitării drepturilor aplicată inculpatei Groza Diana Gabriela, în elementele lor componente, pe care le repune în individualitatea lor. Aplică inculpatei Groza Diana Gabriela pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din pedeapsa de 1 an închisoare, urmând ca inculpata să execute în final pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare”. Şi în acest caz vorbim despre o pedeapsă cu suspendare. Trebuie menţionat faptul că cei doi inculpaţi prezentanţi mai sus au fost condamnaţi pentru cumpărare de influenţă şi pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

„Rezolva” alcoolul

Adelin Vlai şi restul lotului de alţi cinci inculpaţi din dosar au fost trimişi în judecată în luna iulie a anului 2017. Procurorii de la DNA Timişoara au fost cei care i-au deferit justiţiei pe cei şase suspecţi. Ce spuneau anchetatorii la momentul trimiterii lor în judecată? Că avocatul Adelin Vlai, ajutat de fratele său, chimistul Florin Vlai, care era angajat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală, au „albit” mai mulţi şoferi care au fost prinşi în trafic conducând sub influenţa alcoolului. „În perioada februarie-iunie 2017, inculpatul Vlai Adelin George a pretins și primit de la inculpații Brănișcan Adrian Ioan, Groza Diana Gabriela și o altă persoană, toți cercetați pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, sumele de 14.500 lei (9.000 lei și 5.500 lei) și 2.300 euro. Banii respectivi au fost primiți de inculpat pentru a-și folosi influența reală pe care o avea asupra fratelui său, Vlai Florin Gabriel, pentru ca acesta din urmă, chimist în cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Arad, să emită buletine de analiză toxicologică favorabile persoanelor respective. Concret, inculpatul Vlai Florin Gabriel a menționat, în fals, în documentele respective, valori ale alcoolemiei situate sub 0,80 g/l alcool pur în sânge, aspect care ar fi atras răspunderea persoanelor respective doar din punct de vedere contravențional. În aceeași manieră a procedat și inculpata Burchiu Nicoleta, în total cei doi chimiști emițând buletine de analiză toxicologică false pentru patru persoane: inculpații Groza Diana Gabriela, Brănișcan Adrian Ioan, Rohozneanu Marian și o altă persoană. Prin această conduită, inculpații Vlai Florin Gabriel și Burchiu Nicoleta au oferit ajutor celor patru persoane în scopul îngreunării sau împiedicării tragerii acestora la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”, anunţa DNA în momentul trimiterii lor în judecată.

S-a pus pe denunţuri

În luna ianuarie a acestui an, simţind probabil că nu are şanse să câştige procesul de la Înalta Curte, avocatul Adelin Vlai a decis să schimbe strategia. Acesta a făcut un denunţ la DIICOT Arad şi a cerut Instanţei Supreme să ţină cont de acest fapt. Lucru care s-a şi întâmplat. Înalta Curte a decis că avocatul arădean poate beneficia de articolul 19 din legea 682/202, articol care spune că „persoana care are calitatea de martor şi care a comis o infracţiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii denunţă sau facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”.