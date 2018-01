Pedofilul care a şocat Aradul

În anul 2000 a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru că a violat o fetiță. A fost eliberat după 11 ani de detenție. Și a recidivat. Lăsat în libertate, în anul 2013 a violat două surori în vârstă de 5 și 6 ani. Bărbatul – din județul Arad – a fost condamnat la 17 ani de pușcărie pentru oribila faptă. Acum, el se află încarcerat la Penitenciarul Arad. În timpul anchetei ce a vizat fapta de viol comisă asupra celor două fetițe, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au descoperit amănunte terifiante. El nu ar fi fost prins dacă nu erau vecinele femeii cu care el trăia în concubinaj după ce a ieșit prima dată din închisoare. Cea care i-a devenit concubină după ce a fost eliberat din pușcărie era mama celor două fetițe de 5, respectiv 6 ani. Femeia împreună cu fetele locuiau la parterul unui bloc de pe strada Tarafului din municipiul Arad, iar bărbatul s-a mutat cu ele. Vecinele femeii nu l-au văzut cu ochi buni pe bărbat și i-au cerut în repetate rânduri să nu mai vină în zonă. Într-o seară, una dintre vecine a sunat la ușa mamei celor două fete cu intenția de a dărui uneia dintre copile o rochiță. Ce a urmat după aceea?

În rechizitoriul întocmit de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad se arată că ușa a fost deschisă de mama celor două fete și după ce vecina a intrat în cameră „a observat că cele două fetițe erau dezbrăcate complet și că un bărbat pe care îl porecleau «Pletosu’» încerca să se ascundă, intrând în baie și trăgând ușa”.

Pentru că ceea ce a văzut nu i s-a părut a fi în regulă, vecina a rămas lângă ușa apartamentului și a privit înăuntru, în cameră, prin orificiul lăsat de vizorul care lipsea. Ce a văzut femeia a cutremurat-o. Ea a povestit anchetatorilor că l-a văzut pe bărbat ieșind din baie, în timp ce mama fetelor s-a dus în bucătărie pentru a spăla vasele. „Din declarația martorei rezultă că F.N.I. a luat fetițele în brațe, pipăindu-le și sărutându-le peste tot. La un moment dat a observat cum inculpatul a desfăcut picioarele uneia dintre fete, a așezat-o peste el și a pornit o mișcare de frecare a corpului acestuia de fetiță, mângâind-o cu mâinile și sărutând-o pe gură”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori. Șocată de aceste scene, femeia a alertat toți vecinii, fiind sesizate telefonic și autoritățile. Luat la întrebări de jandarmii care i-au bătut la ușă, bărbatul nu a recunoscut existența faptei deși martorii și cele două fetițe o descriau cu amănunte. Bărbatul a fost reținut imediat. Aceeași atitudine, de negare a faptei, a adoptat-o pe întreg parcursul urmăririi penale.

„Nu realizează că a comis o faptă rea”

Procurorii au explicat de ce bărbatul nu recunoaște săvârșirea faptelor: „Faptul că inculpatul nu recunoaște săvârșirea faptelor poate să pară normal atâta timp cât el nu realizează că ar fi comis o faptă rea. Această problemă este pe larg dezbătută în literatura de specialitate referitor la pedofilie. Termenul de <<pedofil>> se referă la o persoană care din punct de vedere social și sexual nu poate interacționa decât cu copiii. El poate lucra sau poate fi voluntar într-un loc unde se află în contact permanent cu copiii, tocmai pentru că interacționează mai bine cu aceștia decât cu adulții. Acordă o atenție neobișnuită unui copil aflat în compania sa, privindu-l pe furiș și acordând o atenție deosebită organelor genitale ale copilului. O persoană care a comis un abuz sexual asupra unui copil vorbește despre acesta așa cum un adult vorbește despre persoana iubită. Tot în acest sens ar mai fi de remarcat că în literatura de specialitate identificându-se tipologia violatorului care recurge la viol pentru a-și reconfirma puterea <<agresorii care se încadrează în această tipologie sunt cei mai puțini violenți. Ei provin de obicei dintr-o familie în care domină femeia. Este o persoană singuratică, nu are prieteni, nu dorește să își rănească victima, ci își imaginează că are o relație cu aceasta și sunt la o întâlnire. Există cazuri când acest tip de violator poate fi impotent, dar el are dorința de a-și îmbunătăți stima de sine prin abuzarea unei persoane care nu se poate apăra>>”.

Evaluarea psihologică

În urma evaluării psihologice a bărbatului a reieșit că suferă de o tulburare dizarmonică de personalitate de tip mixt pe care o justifică prin faptul că a avut „ceva probleme genitale/hormonale în jurul vârstei de 13/14 ani și a urmat un tratament hormonal”. De altfel, bărbatul a făcut dovada că suferă de mai multe boli, respectiv: reacție la un factor de stres important și tulburare de adaptare, dislepedimie mixtă, atac de panică, ectopie testiculară etc. Din relatările persoanelor care au avut tangență cu bărbatul rezultă că acesta a avut „dificultăți de relație sexuală, dificultăți care își au origine anatomică genetică provenind de la insuficienta sa dezvoltare sexuală”. Totodată, în urma raportului de expertiză medico-legală psihiatrică, raportat la momentul faptei, s-a apreciat că bărbatul avea păstrată capacitatea psihică de apreciere critică a conținutului și consecințelor social-negative ale faptei, discernământul fiind păstrat.

Abuzul, un joc

Psihologii care le-au evaluat pe cele două fetițe au ajuns la concluzia că una dintre ele percepe ceea ce i s-a întâmplat ca un joc. „Dacă abuzul aservește sexual copilul care dorește forme corporale de tandrețe, pentru copil a luat naștere o situație traumatică, abuz al disponibilității copilului de a crede cele spuse de persoanele adulte și al incapacității acestuia de a diferenția o apropiere tandră de o aservire sexuală. Copilul nu are idee despre ceea ce se petrece, iar el se află într-o situație fără ieșire și suferă o traumă relațională gravă, iar consecințele psihice posibile sunt: sentimente de culpabilitate și de rușine; sentiment de sine diminuat; sentiment de înstrăinare de ceilalți, pentru că experiențele rușinoase nu pot fi comunicate”, se arată în concluziile specialiștilor psihologi.

Mama, intelect minim

Unde a fost mama în tot acest timp? De ce nu și-a luat fetițele din brațele bărbatului? Copilele au povestit anchetatorilor că bărbatul le-a dezbrăcat și le-a atins, moment în care ele au strigat-o pe mama lor – care era în bucătărie. Aceasta l-a certat pe bărbat și i-a cerut să plece. Procurorii au arătat că „factorul predilect important pentru comportamentul viitor al bărbatului l-a constituit și starea psihică a mamei minorelor, precum și intelectul acesteia – care este aproape de minim”.

Creșterea și dezvoltarea

În actul de trimitere în judecată în ceea ce privește faptele bărbatului, procurorii au mai arătat că „acesta nu a fost căsătorit niciodată, nu are copii și nu a fost implicat în relații sentimentale cu persoane de sex opus. Mediul interfamilial în care a crescut și s-a dezvoltat a fost marcat de o hiperprotecție din partea mamei și adicția pentru alcool a tatălui, de absența celor mai elementare reguli de igienă personală și familială, elemente care s-au transferat, în parte, în personalitatea și comportamentul bărbatului. De la mamă a moștenit un exagerat spirit revendicativ, avariția și permanenta victimizare”. Bărbatul are acum 51 de ani, iar dacă va executa toți cei 17 ani de închisoare va fi eliberat la vârsta de 68 de ani.