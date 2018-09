Penalty-urile au făcut diferenţa

GHERMĂNEŞTI. După eşecul de pe teren propriu cu liderul Academica Clinceni, roş-albii au dat peste un alt adversar din judeţul Ilfov. Este vorba de Sportul Snagov, echipă neînvinsă în primele şapte runde ale ligii secunde. Trio-ul ofensiv al gazdelor a fost format din foști jucători ai UTA-ei, Cătălin Hlistei, Darius Buia şi Cristian Dănălache, iar pe bancă a stat Laszlo Balint, trecut şi el pe la Arad în cariera de fotbalist.

Prima repriză a fost una extrem de săracă în faze de poartă, echipele fiind preocupate să nu primească gol. În acest „tablou” de fotbal cu pipeta, sub privirele fostului utist Dennis Man, am notat trei faze mai periculoase. Două de partea ilfovenilor, prin Buia (min. 25, „cap” peste poartă) şi Gîţ (min. 43, blocat în extremis de portarul Bodea), replica arădenilor venind în ultimul minut al reprizei, când C. Rus, scăpat din marcajul adversarilor, a pătruns şi a şutat din interiorul careului puţin pe lângă poartă.

Actul secund a fost unul cu-adevărat spectaculos şi palpitant. La zece minute de la reluare, ex-utiştii Hlistei şi Buia combină eficient, ultimul irosind ocazia partidei, şutul său din 10m trecând mult peste poarta arădenilor. Nu va mai rata însă, în min. 60, când liber ca pasărea cerului în centrul careului fructifică o centrare a lui Stancu şi 1-0. Ionuţ Popa riscă şi mai trimite un atacant în teren. Mutare inspirată, nou-intraţii Vădrariu şi Pop preparând o acţiune pentru C. Rus, care nu greşeşte ţinta şi era 1-1 (min. 66). Un minut mai târziu, acelaşi Vădrariu nu poate fi oprit decât prin fault de portarul gazdelor, Iacob, care se revanşează însă respingând penalty-ul executat modest de Pop. Se joacă pe contre, Dănălache (min. 78), respectiv, Pop (min. 75) irosind şansa reuşitei de trei puncte.

Când nimeni nu se mai aştepta, în ultimul minut al prelungirilor, neobositul Hlistei pătrunde şi este oprit prin fault de El Hasni, penalty-ul fiind transformat cu sânge rece de Dănălache pentru 2-1, rezultat final.

Caseta tehnică

Sportul Snagov – AFC UTA 2-1 (0-0)

A marcat: Buia min. 60 şi Dănălache min. 90+3, respectiv, C. Rus min. 66.

Formații – Snagov: Iacob – Vlădoiu, Lică, Ilie, Stancu – V. Bărbulescu )min. 90, Ion), Borțoneanu, Gîț (min. 82, Oanea) – Buia (min. 77, Tazouti), Dănălache, Hlistei. UTA: Bodea – Manea, El Hasni, Benga (min. 52, Cubleşan), Copaci – Oprea (min. 64, Al. Pop), Coulibaly – Costin, Enescu, Stahl (min. 33, Vădrariu) – Rus.

Arbitri: Mihai Amorăriței (Câmpina-Prahova) – centru; Iulian Radu (București) şi Florin Pucheanu (Ulmi-Dâmbovița) – asistenţi. Obs. FRF: Irina Mîrț (București) şi Mihai Basarab (Slobozia).