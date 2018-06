Peneliştii se acuză între ei de „blat” cu PSD

Figuri importante din PNL Arad au continuat un scandal început de săptămâna trecută. Doar că, de această dată, s-a ajuns la acuze grave. Este vorba despre Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, şi Adrian Ţolea, actualul director al ADI Deşeuri, politician cu ştate vechi în PDL şi, ulterior, în PNL, fost preşedinte interimar al Consiliului Judeţean. Scandalul a plecat de la problema deşeurilor din municipiu şi localităţile judeţului în care acţionează Retim. Disputa dintre Bîlcea şi Ţolea a fost dezbătută pe larg în paginile noastre. Practic, Bîlcea aşteaptă ca Ţolea să renunţe la şefia ADI Deşeuri, în timp ce Ţolea spune că nu are niciun motiv să plece. Numai că disputa a atins alte cote în şedinţa Consiliului Judeţean, care a avut loc miercuri. Fără a da vreun nume, Sergiu Bîlcea a cerut cuvântul şi a declarat: „tot ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme în problema deşeurilor va ajunge pe masa membrilor Adunării Generale a Acţionarilor ADI Deşeuri. Primarii din localităţi au fost puşi la zid de oamenii nemulţumiţi, nu conducerea ADI Deşeuri. Aceiaşi primari plătesc cotizaţii pentru ca ADI Deşeuri să poată funcţiona, tot ei au decis continuarea proiectului cu Retim în poziţia de operator. Directorul ne-a transmis că îşi depune mandatul, dar atât. Nu a mai făcut nimic”. După care a urmat „bomba” care a lăsat audienţa cu gura căscată: „ieşirile din presă din ultimele zile sunt concertate de PSD. Anumiţi oameni din PNL lucrează cu PSD, iar cei din urmă se folosesc de această situaţie pentru a puncta politic”, a spus Bîlcea, cu trimitere directă la Adrian Ţolea, dar fără a rosti vreun nume. Ţolea a cerut imediat cuvântul, dar Bîlcea a spus că „nu am zis nimic despre dumneavoastră, nu v-am pronunţat numele. În ceea ce vă priveşte, veţi fi evaluat de către primari, nu de către mine”. Totuşi, Adrian Ţolea a luat, la rândul lui, cuvântul şi a spus că „eu nu pot să îmi depun mandatul pentru că nu am fost ales în funcţia de director ADI, ci am un contract de muncă. Aici suntem aleşi, ca şi consilieri judeţeni, dar eu, pentru funcţia de director, am un contract de muncă”. Niciun cuvânt, însă, de „blatul” indicat de Bîlcea. Cum se va termina acest scandal, rămâne de văzut. Însă trebuie remarcat faptul că disputa atinge cote tot mai înalte.