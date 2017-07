Pensiile viitorului. Sărăcia ne pândește după colț

Investitiile imobiliare. Desigur sunt investițiile cu cea mai mare aderență la români. Dacă finalul secolului 19 a fost marcat de strigătul ”Noi vrem pământ!”, după mai bine de 100 de ani, gena noastră încă mai tânjește după proprietate. Dar vrea și confort, iar asta se traduce prin sloganul ”Vreau casa mea!”. Lăsând însă la o parte latura emoţională, investițiile imobiliare sunt interesante din dublă perspectivă. Pe de o parte vorbim de creșterea valorii în timp și mai apoi de veniturile pasive generate sub formă de chirie. În acest an cererea pentru locuințe în scop de închiriere a ajuns până la 14%. Dar poate fi această investiție una chiar aşa profitabilă precum pare? Pentru exemplificare am ales un apartament dintr-un proiect rezidential central dintr-un oras mediu din Romania, Arad Plaza din centrul Aradului ( www.aradplaza.ro ). Mai exact am făcut calculele pentru un apartament cu 2 camere la prețul de 63.700 euro cu TVA 5% inclus. După cum se poate observa, la o investiție de nici 10.500 euro cu credit ipotecar și o chirie de 400 euro randamentul investiției este de 2,5% adică dublu față de ce ceea putem obține prin plasament în depozite bancare. Datorită avansului redus și cu dobânzi foarte accesibile, cel mai bun randament îl vor putea obține cei care pot accesa un credit prima casă și apoi să închirieze apartamentul, iar randamentul anual în acest caz va depăşi 10%. O situație foarte bună este și aceea în care plasăm, într-un asemenea apartament, o sumă de 64.500 euro care va genera un venit anual de aproape 3.600 euro, fără un efort foarte mare. Un alt aspect interesant este că la valoarea medie de creștere a pieței de doar 3% pe an, valoarea proprietății va ajunge peste 30 de ani la 157.000 euro.