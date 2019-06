Pentru o privire misterioasa trebuie sa cunosti aceste trucuri de machiaj in care folosesti creionul khol!

Avand in vedere ca ochii sunt cea mai importanta trasatura a fetei este mai mult decat evident de unde trebuie sa incepi.

Indiferent ca esti incepatoare sau un adevarat make-up artist, creionul de ochi este produsul care nu trebuie sa iti lipseasca din trusa de machiaj. Spre exemplu, Melkior Professional a creat un creion de ochi senzational, a carui culoare intensa iti accentuaza privirea. Fiind un produs care poate fi folosit cu usurinta, nu ai cum sa nu il adori.

Dermatograful reprezinta varianta mai soft a tusului de ochi si cu ajutorul acestuia poti umple goluri din linia genelor. Poti crea efectul de cat eye si in acelasi timp, poti oferi senzualitate privirii.

Cand iti doresti un aer creativ si un look interesant, creionul de ochi khol te ajuta sa realizezi un machiaj indraznet. Mina moale este perfecta atunci cand doresti sa aplici acest produs pe interiorul pleoapei. De exemplu, pentru a obtine un machiaj fresh, de zi, poti aplica pe toata pleoapa superioara un fard roz, auriu sau piersica iar apoi, trasezi deasupra genelor o linie subtire cu dermatograful kohl.

Daca dermatograful de culoare neagra ti se pare banal si preferi look-urile vesele, incearca un machiaj cu creion khol colorat. Forma ochilor va fi pusa in valoare, iar genele vor parea mai dese. Creionul de ochi khol de la Melkior este disponibil in mai multe nuante, precum: alb, negru, brown, purple, maro, albastru, brun si turqoise. In cazul in care te intrebi, cum poti asorta creionul de ochi in functie de culoarea ochilor astfel incat, sa obtii un machiaj electrizant, citeste in continuare:

Daca ai ochii caprui, esti cea mai norocoasa, pentru ca poti folosi orice culoare doresti. Pentru un machiaj dramatic poti alege culori reci, precum albastru, verde, alb dar si culori calde, precum maro, pruna, bej.

Exista cateva culori foarte potrivite pentru machiajul ochilor albastri, iar acestea sunt: auriu, violet, maro. Fii creativa si foloseste-le cu incredere pentru a obtine un machiaj fabulos.

Pentru a pune in valoare nuanta ochilor verzi trebuie sa alegi culori din aceeasi familie cromatica cu nuanta irisului. Iar daca vrei ca efectul sa fie cat mai dramatic, alege nuantele complementare. De exemplu, nuantele de oranj sau lila creeaza cel mai bun contrast. Indrazneste sa folosesti alb. Cea mai soft varianta o regasesti la Melkior, asadar incearca creionul khol pentru conturarea pleoapei inferioare. Astfel, vei crea un efect de luminozitate, electrizant.

Un truc care este valabil indiferent de culoarea ochilor: cand alegi sa iti machiezi ochii puternic opteaza pentru un ruj mat intr-o nuanta asemanatoare buzelor tale!

Cu siguranta aceste sfaturi te-au cucerit, asadar, te invitam sa alegi produsele cosmetice de la Melkior pentru a obtine un machiaj irezistibil in fiecare zi!

