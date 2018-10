Performanța carierei: Semifinale la ATP Basel!

„Încă o zi de neuitat. A fost un meci greu în care amândoi am servit foarte bine. Mă bucur că am gestionat cu bine momentele dificile și că am reușit să câștig acest meci”, a spus, la final, tenismenul legitimat la CSM București.

Copil (28 ani, 93 ATP) şi-a asigurat un cec de 105.525 euro şi 180 de puncte ATP și va juca în semifinale, în pemieră, cu germanul Alexander Zverev (5 ATP).

„Tunarul din Carpați” a jucat o singură finală ATP, în luna februarie, la Sofia, unde s-a înclinat în faţa bosniacului Mirza Basic.

Sursa: AGERPRES