Performeri pe tatami din Croaţia

La final, delegaţia Aradului a ocupat un onorant loc doi în ierarhia pe echipe. Rezultate:

Under 8 – Andrei Barta, loc I; Under 10 – Andrei Budugan şi David Mercea, loc I; David Maier şi Michael Cope Morodan, loc II; Raisa Roman, loc III; Under 12 – Ştefan Roman şi Maria Bociort, loc I; Tudor Barta, loc II; Vlad Pop şi Sebastian Peşteleu, loc III; Under 14 – Gabriel Calmar şi Nicolas Must (CSȘ Gloria Arad, prof. Dorel Hărșan), loc I; Andreea Ciopraga, loc II; Andrada Voica şi Flavius Pop, loc III; Under 18 – David Turc, loc I.

Bronz în EuroLigă!

În cadrul concursului internațional din Croația s-a desfășurat și etapa a treia a EuroLigii de judo, categoria Under 16. David Turc a câştigat medalia de bronz, performanță pe care va încerca să o îmbunătățească pe 9 decembrie în runda finală a EuroLigii, care va avea loc chiar la Arad.