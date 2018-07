Pericol de desființare la SMURD Nădlac și Vinga

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, avertizează că există posibilitatea ca două dintre serviciile SMURD din județ să fie desființate din cauza lipsei de fonduri. SMURD Nădlac acoperă zona Pecica, Semlac, Șeitin, Peregu Mare și autostrada (48% din intervenții nu sunt în Nădlac), iar SMURD Vinga acoperă zona Şagu, Secusigiu, Felnac, Zădăreni, iar în eventualitatea în care nu există Ambulanţă disponibilă intervine inclusiv în Fântânele, Frumuşeni şi Zăbrani.

Sute de intervenții

În 2018, SMURD Nădlac a avut 329 intervenţii, iar de când şi-a început activitatea – din anul 2010 până în prezent – 6.395 de intervenţii, adică, în medie, 900 de intervenţii pe an. SMURD Vinga a avut în 2018, 400 de intervenţii, iar din 2010 până în prezent, 5552 de intervenţii, ceea ce înseamnă, în medie, 800 de intervenţii pe an.

„Am făcut toate demersurile legale pe care putem să le facem. Din păcate, nu am găsit o soluţie, nici din partea noastră, care era cea financiară, nici din partea organelor cărora ne-am adresat. La începutul anului, s-a întrezărit o posibilitate ca personalul încadrat la SMURD Nădlac să treacă în structura MAI. Toţi cei care activează în SMURD Nădlac au semnat dorinţa de a se transfera la MAI, însă până în prezent nu există niciun răspuns în acest sens”, a declarat viceprimarul oraşului Nădlac, Somrak Dusan.

În două luni, fără bani

În aceeaşi situaţie se află şi serviciul SMURD din Vinga. „Nu mai putem continua să plătim din cauza lipsei de fonduri. În maxim două luni de zile nu vom mai avea bani să susţinem SMURD Vinga şi probabil vom da o hotărâre de consiliu local privind renunţarea la acest serviciu. Am facut cel puţin două adrese către Ministerul Sănătăţii, am avut o întâlnire anul trecut la Prefectură şi o întâlnire cu reprezentanţii ISU în care ni s-a promis că se va rezolva problema. S-au făcut acordurile de către angajaţii primăriei că sunt de acord să fie preluaţi de ISU, dar a rămas la acest stadiu. Am primit ultimul răspuns că va trebui un proiect de lege, o iniţiativă parlamentară, dar asta e cale lungă până se va rezolva problema”, a declarat primarul oraşului Vinga, Ioan Negrei.

Potrivit informațiilor transmise de către CJA, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Arad a făcut demersuri la Ministerul Afacerilor de Interne pentru suplimentarea Statului de funcţii cu 24 de poziţii, dar nu a primit niciun răspuns până în prezent.

Apel către parlamentari

„Este o situaţie în care parlamentarii şi Guvernul trebuie să intervină şi să demonstreze că le pasă de arădeni. Şi nu doar de viaţa arădenilor. Staţia de la Nădlac nu deserveşte doar oraşul Nădlac şi comunităţile din jurul acestuia, ci mai ales sectorul de autostradă A1 din apropiere, în prezent principala cale de acces rutieră a României înspre şi dinspre Europa. Faptul că serviciul SMURD este în zonă, pregătit să intervină în cazul unor accidente, care pe autostradă în majoritatea cazurilor sunt grave, înseamnă o şansă la viaţă pentru victime. Aceeaşi situaţie o avem şi la Vinga, care este situată pe DN 69, drumul principal ce face legătura între Arad şi Timişoara, dar şi în apropiere de aceeaşi A1, deocamdată singura şi cea mai aglomerată autostradă din vestul României. Bazele SMURD de la Nădlac si Vinga sunt la distanţe potrivite pentru a ajunge repede la faţa locului. Primăriile au încercat sa transfere personalul SMURD la ISU Arad, însă din păcate fară rezultat. Cadrul legislativ nu permite ca serviciul SMURD să fie preluat de ISU. Fac apel la parlamentarii de Arad, deoarece este nevoie de o iniţiativă parlamentară, un proiect de lege, pentru ca această problemă să fie rezolvată”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca.

Probleme, încă din 2017

Situația celor două servicii SMURD din județ a mai fost adusă în discuție și în urmă cu un an. În martie 2017, Iustin Cionca atrăgea atenția asupra posibilității ca cele două administrații locale să nu mai poată susține serviciile SMURD, la acel moment așteptându-se o soluție din partea Ministerului de Interne.