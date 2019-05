Mai mulți cititori ai Jurnal arădean/Aradon, ne-au contactat pentru a ne semnala o problemă ce se repetă la fiecare ploaie, de zeci de ani. O problemă care poate genera oricând o tragedie. Este vorba de două din cele trei pasaje de sub calea ferată ce fac legătura dintre zonele 500 şi 300 din cartierul Micălaca. Mai exact, pasajul din drept cu UAV Arad și cel din dreptul blocului 303. La fiecare ploaie, pasajele se umple cu apă. Pietonii sunt nevoiți astfel să treacă pe sus, peste calea ferată.

Fără vizibilitate

Dacă trecerea peste calea ferată din dreptul blocului 303 oferă o vizibilitate foarte bună arădenilor ce trec peste linii, cel din drept cu universitatea se află periculos de aproape de curbă. Mai grav, spun arădenii care ne-au semnalat această problemă (veche de când s-au mutat în zonă) e faptul că au văzut foarte mulți copii care se expun. Unii dintre ei trec cu căștile în urechi, fiind astfel distrași de la pericolul de pe șină. După ce am primit un set de imagini de la arădenii revoltați, ne-am deplasat pe teren pentru a vedea cu ochii noștri problema semnalată. Dacă luni, 21 mai, la ora 6:20, pasajul era sub apă, la ora 12:00, prin pasajul de la universitate se putea circula, semn ca problema are legătură cu ploaia.

Copiii își riscă viața

Unul dintre zecile de arădeni care ne-a semnalat această problemă S.I. spune că „la universitate, la trecerea de pietoni pe sub calea ferată, este apă din cauza ploii. Oamenii traversează peste linia de cale ferată cu riscul de a-și pierde viața. Chiar și copiii trec peste șină. Îi văd de fiecare dată când este apă în pasaj. Cei de la Compania de Apă Canal spun că nu este de competența lor pentru a repara canalizarea de sub trecerea de cale ferată și că Primăria Municipiului Arad se ocupă de reparația canalizării. Vă rugăm să ne ajutați cumva cu această problemă ce persistă de zeci de ani, până când nu vom avea parte de o tragedie”.

S-au mișcat foarte repede

Am contactat luni, 21 mai, reprezentanții Primăriei Municipiului Arad pentru a afla ce este de făcut în această situație. Răspunsul a ajuns miercuri, 22 mai. Între timp, arădenii ne-au contactat pentru a ne transmite că, în aceste două zile, muncitorii au venit la pasaj pentru a remedia problema. Un lucru lăudabil până la urmă, care ne arată că Municipalitatea poate să plece urechea, în timp real, la doleanțele arădenilor.

Mesajul primăriei către arădeni

Iată ce transmite arădenilor Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad: „Situaţia semnalată de cetăţeni este cunoscută de direcţia de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, care a încercat să găsească o soluţie menită să prevină băltirea apei în zonele indicate de arădeni. Prin urmare s-a decis ca evacuarea apelor rezultate în urma precipitaţiilor să se facă în noua reţea de canalizare care se realizează în cadrul proiectului de Regenerare Urbană, prin intermediul unor racorduri”.

Și peste linii

Dacă Primăria a rezolvat cel puțin pe moment problemele de sub linii, peste și pe lângă linii jungla e la ea acasă. Liniile de cale ferată şi zona imediat învecinată acestora se află în grija celor de la Căile Ferate Române. Din păcate, dincolo de acte, responsabilităţile nu se regăsesc în intervenţii pe teren.