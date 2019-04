Peste 190.000 de lei pentru târgul pascal

ARAD. Peste 190.000 de lei cu tot cu TVA, adică undeva la 40.000 de euro, pentru un târg de 14 zile. 13.700 de lei pentru fiecare zi a Târgului de Paști, ediția 2019, plătește Centrul Municipal de Cultură Arad. Din acești bani, aproape 9.000 de lei au mers pentru atelierul destinat copiilor, 9.500 pentru zece ouă din polistiren și un „decor scenetă interactivă”, peste trei mii pentru racordul la rețeaua electrică, peste opt mii pentru toaletele ecologice și în jur de cinci mii pentru paza târgului. Aproape 20.000 de lei au fost dați pe servicii de curățenie în cadrul Târgului de Paști, ediția 2019.

Cei mai mulți bani au mers către Senga Cons-Serv, companie care a primit 20.000de lei pentru transportul, montarea și demontarea căsuțelor de lemn, 10.000 de lei pentru montarea instalațiilor electrice, 14.000 de lei pentru reparații la aceleași căsuțe, 9.800 de lei pentru amenajarea târgului și alte peste 49.000 de lei pentru furnizarea a șase ouă și șase iepuri gigant care, spun cei de la CMC, au fost amplasați în oraș. Astfel, compania arădeană a primit de la Primărie peste o sută de mii de lei pentru Târgul de Paști.

Conform portalului listafirme.ro, societatea comercială are ca obiect de activitate „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”, iar în anul 2017 a avut un număr mediu de zero angajați, firma fiind înființată în același an.

Plus artiștii

La aceste sume se adaugă și onorariile artiștilor, care nu apar în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, acolo unde au fost făcute achizițiile directe pentru serviciile antemenționate.