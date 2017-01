Peste 200 de arădeni de toate vârstele, la protest

Oamenii, care s-au adunat în faţa Palatului Administrativ din centrul municipiului Arad încă din jurul orei 17:00, au la ei pancarde cu mesaje împotriva proiectelor Guvernului care vizează amnistia şi graţierea.. Pe unele mesaje se putea citi “DNA SĂ VINĂ SĂ VĂ IA, ÎN DEMOCRAŢIE LOCUL HOŢILOR E ÎN PUŞCĂRIE” sau “FĂRĂ LEGI CU DEDICAŢIE” sau “NU VREM CA FURTUL ŞI PROSTIA SĂ DEVINĂ SPORTURI NAȚIONALE” sau “DRAGNEA, CHUCK NORRIS WILL SEE YOU NOW”.

Oamenii sunt nemulțumiți că de la ultimele proteste atitudinea Guvernului a rămas aceeaşi, guvernanții fiind hotărâți să-şi ducă planul la capăt.

“Sunt legi cu dedicație pentru politicieni, că nu e nevoie de ele. Sunt politicienii în general, nu doar pentru PSD că sunt destui cu probleme. Guvernanții par hotărâți să meargă până la capăt”, a declarat un protestatar.

“Am venit la protest pentru o Românie curată”, a spus un tânăr.

Printre participanţi s-au aflat şi reprezentanţi ai USR Arad, printre care deputatul Sergiu Vlad şi senatorul Adriam Wiener.

Protestul este supravegheat de către forţe de jandarmi şi poliţişti şi se desfăşoară fără probleme.