Peste 90.000 de oameni au participat în prima zi la Untold 2019

Distracția a început înainte de ora 21, cand zeci de mii de tineri au venit în faţa scenei principale pentru a fi martori la concertul suedezei Tove Lo, iar mai apoi a bine cunoscutului James Arthur care a interpretat melodii precum: „Impossible”, „Say You Won’t Let Go” și „Falling like the Stars”.

A urmat apoi Tujamo și W&W. Cei doi Dj au ajutat publicul să își crească energia pentru un show în premieră în România susţinut de 3 Are Legend – Dimitri Vegas&Like Mike şi Steve Aoki.

„România, lasă-mă să-ți spun ceva. Ești cel mai minunat și cel mai tare public din întreaga lume. Abia am așteptat să ajungem la voi”, au declarat pe scenă, Dimitri Vegas&Like Mike.

Show-urile lui Tove Lo, Tujamo, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike si Steve Aoki, au putut fi urmărite live pe pagina de facebook si pe canalul de youtube UNTOLD. Și show-urile artiștilor de la scenele Galaxy și Alchemy, Floog, Oxia, Joseph Capriati, Anna Tur, Grasu XXL, Șatra B.E.N.Z și Roni Size, au putut fi urmărite live, joi seara.

În noaptea de joi spre vineri, peste 90.000 de persoane au călcat pragul porților magice ce găzduiesc festivalul Untold.

Distracţia va continua vineri când pe scena principală vor concerta Busta Rhymes, Timmy Trumpet și Armin van Buuren, care are pregătit un show special, intitulat „Armin UNTOLD”.

Duminică, pe scena principală a festivalului va concerta şi artistul britanic Robbie Williams, acesta fiind urmat de David Guetta.