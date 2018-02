Petarde și țigări confiscate pe raza județului Arad

Polițiștii orașului Lipova, împreună cu cei ai Secției nr. 8 Rurală Săvârșin, au desfășurat o acțiune pe raza localității și a secției de poliție, în vederea prevenirii comerțului cu produse accizabile, a comerțului ilicit precum și pentru prevenirea faptelor antisociale și a indisciplinei în trafic. În cadrul acțiunii, oamenii legii au verificat legalitatea documentelor a 52 de autoturisme, a conducătorilor auto și pasagerilor acestora, fiind reținute două certificate de înmatriculare și un permis de conducere. De asemenea, au fost efectuate verificări la trei unități de cazare în comun. Așadar, în urma activităților desfășurate de polițiști, au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.235 de lei: 23 de sancțiuni contravenționale privind circulația pe drumurile publice în valoare de 8.735 de lei și opt sancțiuni contravenționale privind faptele de comerț în valoare de 3.500 de lei, fiind indisponibilizate produse din alcool și tutun netimbrate și timbrate necorespunzător în valoare de 500 de lei.

Dosare penale

De asemenea, polițiștii au întocmit trei dosare penale. Un dosar penal a fost întocmit pe numele unui bărbat în vârstă de 72 de ani, care deținea la domiciliul său din Bârzava, în vederea comercializării prin intermediul unei societăți comerciale, 1.320 de țigarete netimbrate, susceptibile a proveni din contrabandă. Țigaretele au fost indisponibilizate, pe numele septuagenarului fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Al doilea dosar penal a fost întocmit pe numele unei femei din Slatina de Mureș care oferea spre comercializare, într-un magazin, 60 de bucăți de petarde, fără a deține acest drept. Potrivit IPJ Arad, „materialele pirotehnice au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor, pe numele celei în cauză fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive”. Cel de-al treilea dosar penal a fost întocmit pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere. Polițiștii au depistat în trafic, un bărbat de 52 de ani, din Lipova, în timp ce conducea un autoturism pe raza aceleiași localități, având o alcoolemie de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.Conform procedurii, a fost dispusă recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Șoferul s-a ales cu un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism sub influența alcoolului.