Petre Don şi a sa lansare cu cântec

Este vorba de cea de-a şasea carte din palmares, „Dialoguri Deschise”, care cuprinde nu mai puţin de 60 de interviuri cu oameni din diferite domenii de activitate, de la scriitori, actori sau muzicieni până la medici sau arhitecţi, o parte din ei aflându-se chiar în sală – Sala Studio a teatrului Ioan Slavici Arad, în week-end la momentul lansării volumului.

În deschidere au vorbit prietenii autorului, care şi-au pus deopotrivă amprenta asupra acestei cărţi, şi anume Ioan Matiuţ, poet şi editor, Vasile Dan, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Arad, cel care a şi găsit titlul de „Dialoguri Deschise” , şi Doru Sinaci, preşedinte al Centrului Cultural Judeţean, instituţie prin care a fost sponsorizată apariţia volumului.

Nu înainte de a mulţumi celor ce i-au fost alături în elaborarea prezentei cărţi, Petre Don a mărturisit publicului despre ce a însemnat procesul de intervievare, cât efort şi câtă muncă stau în spatele fiecărei întrebări: „Poate unii se întreabă: ce mare lucru a fost să întreb, să înregistrez şi să consemnez în ziar? Nu-i aşa. De multe ori pentru o întrebare a fost nevoie să citesc o carte sau compendii. Ce puteam eu să-l întreb pe dr. Gheorghe Furău? Ce importanţă are vaccinul asupra corporalităţii? Cum să încadrez eu profesia domnului Furău cu cultura? (…) De ce am scris-o? Doru Sinaci, care era redactor şef, simţea nevoia să înviorăm paginile ziarelor de hârtie pentru că, din ce în ce mai mult, iau amploare ziarele online. De altfel, în carte şi în interviuri mai mereu întreb ce importanţă are electronicul în literatură, cărţile electronice sau în ziare. Şi atunci m-am gândit să facem un ciclu de interviuri din zona culturii”.

Despre Petre Don şi cartea sa

Pentru că lansarea s-a promis a fi una cu cântec, Daniel Julean a oferit un moment muzical, mai precis o melodie folk „Cântec pentru Arad” pe versurile lui Petre Don, versuri care povestesc istoria şi frumuseţile „oraşului de pe vechiul Mureş”. Vasile Dan a relatat apoi detalii concrete despre conţinutul proaspătului volum apărut la Editura Mirador: „Incearcă să prindă o paletă, dacă nu completă, în orice caz cât mai fidelă a ceea ce se întâmplă la nivelul uman, al performanţei umane, în Aradul de astăzi, şi intervievează 60 de autori. Din aceşti 60 de autori, este foarte interesant care este structura lor: 15 sunt scriitori, vreo 10 sunt din zona muzicii culte, dar şi a muzicii de alta natură, folk sau populară, vreo 10 sunt din zona spectacolului de teatru, regizori, actori, dramaturgi, o parte sunt plasticieni, câţiva sunt arhitecţi, câţiva sunt profesori, medici, un ziarist cred că, sau doi şi istorici. Interesant e un lucru, că Petre Don nu a inclus în acest portret esenţializat uman al Aradului de astăzi oameni politici. Părerea mea e ca a făcut bine fiindcă ceea ce rezistă istoric, ceea ce rezistă cultural, ceea ce rezistă identitar este zona aceasta a culturii, a civilizaţiei, a stiinţei şi a practicii de performanţă sociale. Cartea lui Petre Don, odată citită, îţi poate sugera o stare de spirit a noastră, a celor care am fost incluşi în această carte, şi pe cale de consecinţă, a Aradului însuşi. Care este acea stare de spirit? După părerea mea este o stare de spirit extrem de prudentă, oameni aproape blazaţi, oameni sceptici, am văzut prea puţin entuziasm în interviurile acordate. (…) Părerea mea este că ceea ce a făcut el este un document sociologic, antropologic, uman, istoric, cultural despre ceea ce trăim cu toţii in aceste zile”.

Şi online

„Dialoguri Deschise” conturează şi oferă un portret al Aradului de astăzi cititorilor de mâine. Şi pentru că trăim în era electronicului, pe lângă tirajul de 300 de exemplare, cartea va putea fi citită şi online în cel mai scurt timp.