PEUGEOT 308 un hatchback modern si compact

Pregateste-te pentru intalnirea cu PEUGEOT 308 si personalitatea sa puternica. Sigla cu Leul Peugeot se remarca in centrul grilei expresive frontale, in timp ce jantele de 16” acorda un plus de eleganta. Echiparea hatchback-ului compact PEUGEOT 308 cuprinde tehnologii moderne, inclusiv la nivelul semnaturii luminoase, unde isi fac simtita prezenta blocurile optice cu halogen pentru o prezenta distincta pe drum.

Relaxeaza-te intr-un univers conceput pentru placere. cu ajutorul interiorului PEUGEOT i-Cockpit®. Descopera modul de condus mai rapid, mai usor si mai intuitiv, la care contribuie volanul compact, display-ul de tip head-up si ecranul tactil capacitiv , pentru o experienta de condus distincta.

Simplu, elegant si adaptat stilului tau… Peugeot 308 isi afirma caracterul prin intermediul unei game vaste de accesorii si echipamente optionale care se potrivesc modului tau de viata.

Placerea condusului vine odata cu detinerea controlului, iar Peugeot 308 este dotat cu tehnologie avansata pentru a oferi un comportament exemplar atunci cand ruleaza. Tinuta de drum este adaptata pentru fiecare tip de motor: BlueHDi și PureTech, pentru o eficacitate și un confort optim.

CONCESIONAR PEUGEOT

SC AUTO SML SRL

Micalaca 1 Est,

ARAD, ROMANIA

Showroom: +40 0257/278738

Service: +40 0257/270271

https://www.ofertepeugeot.ro/livrare-imediata

https://www.ofertepeugeot.ro/