Piaţa Catedralei a transformat şedinţa CLM în… piaţă

A fost ca la piaţă, luni, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal. A fost lume multă şi, mai ales, gălăgie multă. Motivul? Proiectul de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare clădire spații comerciale str. I. Rusu Șirianu”. V-am prezentat deja detaliile acestui proiect, aşa că nu o să le reluăm.

După cum era de aşteptat – dat fiind circul din vara anului trecut, când s-a discutat despre amplasarea Monumentului Marii Uniri în Piaţa Catedralei – social-democraţii s-au mobilizat şi acum, invitând la şedinţa CLM „pieţarii”, dar şi pe alţi arădeni care nu sunt de acord cu „demolarea Pieţei Catedralei”. Iar odată ce i-au adus pe oameni în Sala Ferdinand, aleşii PSD – prin vocea liderului de grup, Beniamin Vărcuş – s-au lansat într-un discurs pe placul audienţei. Care audienţă a aplaudat şi a scandat precum la congresul partidului, dar a şi huiduit şi a fluierat când au fost exprimate opinii cu care nu a fost de acord, a vociferat mai tot timpul când au vorbit susţinătorii proiectului… doar va reuşi, cumva, să influenţeze votul în favoarea menţinerii pieţei agroalimentare din Piaţa Catedralei pe actualul amplasament. Lucru care nu s-a întâmplat, proiectul propus de Executiv fiind aprobat cu 12 voturi (PNL +UDMR) “pentru” şi 7 “împotrivă” (PSD + ALDE +Marin Lupaş).

Duplicitatea lui Marin Lupaş

Încă din startul şedinţei, consilierul independent Marin Lupaş a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a „proiectului privind Piaţa Catedralei pentru că consider că este un exces din partea primarului legat de un aspect de voinţă exagerat şi de interes în această zonă. Consider că acest proiect nu poate fi realizat, fiind o zonă de acces foarte dificilă şi spaţii puţine pentru cei care vor desfăşura activitatea. Mai mult, e o investiţie exagerat de mare în spaţii insalubre” – a argumentat Marin Lupaş. Propunerea sa a fost însă respinsă de majoritatea consilierilor.

Alesul independent a insistat şi mai târziu, în aceeaşi notă, avertizându-l pe primar că „veţi rămâne în istoria Aradului cu unul dintre cele mai mari eşecuri pe care le-a făcut primarul Falcă.” În replică, primarul a citat dintr-un articol publicat de Jurnal arădean/ Aradon în 7 decembrie 2016, când (acelaşi) Marin Lupaş declara următoarele: „Consider că străzile pietonale trebuie incluse într-o concepție urbanistică mai amplă, care să țină cont de traficul auto și de posibilitatea de a dezvolta spații de agrement, piațete amenajate, în stilul orașelor europene. Atât Piața Catedralei, cât și Piața Avram Iancu sunt potrivite pentru un astfel de proiect.”

„Vă mulţumesc pentru înţelepciunea din 2016” – a spus Gheorghe Falcă.

PSD: „Atac la identitatea oraşului”

Liderul Grupului PSD-ALDE, Beniamin Vărcuş,nu putea să nu intervină pe subiect. A luat cuvântul înainte de votarea proiectului privind reabilitarea clădirii de pe strada Ioan Rusu Şirianu: „Domnule primar, aici, în această sală importantă pentru acest oraş, în faţa oamenilor care reprezintă adevăratele interese ale arădenilor, vreau să vă întreb cât veţi mai avea această atitudine de baron local, cât vreţi să mai dispreţuiţi valorile Aradului, valorile arădenilor şi mai ales legea” – şi-a început discursul Beniamin Vărcuş, în timp ce colegul aflat de-a stânga sa, Ilie Cheşa, dădea aprobator din cap. „Aţi dovedit tuturor că nu cunoaşteţi valorile socio-culturale ale acestui oraş şi, în consecinţă, nu doriţi să le respectaţi. Ceea ce faceţi dumneavoastră este un atac la identitatea oraşului. Dumneavoastră nu înţelegeţi ce înseamnă această piaţă atât pentru arădeni, cât şi pentru oraşul Arad. (…) Aş dori să închei prin a-i ruga respectuos pe toţi cei care vor ridica mâna la acest proiect să se gândească la valorile şi la identitatea socio-culturală a municipiului Arad mai presus decât la interesele de partid şi interesele personale ale primarului Gheorghe Falcă” – a subliniat Beniamin Vărcuş în plenul CLM.

După discursul alesului social-democrat, Gheorghe Falcă a ţinut să se adreseze „electoratului PSD” punctând scurt: „În primăvara acestui an, colegul dumneavoastră, domnul Vărcuş, a votat finanţarea acestui proiect”, făcând referire la hotărârea CLM privind aprobarea bugetului municipiului Arad.

Rugăminţi fără ecou

Dintre cetăţenii prezenţi în sală, au luat cuvântul: Codrin Dacian Vlad, Gabriela Ionescu, Simona Lunga şi Floare Simon. Fie că au vorbit în numele „pieţarilor” sau al locuitorilor din zonă, vorbitorii i-au rugat pe aleşi să se gândească bine la ce votează şi le-au recomandat să lase piaţa acolo unde e acum. Rugăminţile lor nu au avut, însă, ecou în rândul majorităţii consilierilor locali municipali.

Privind înainte

La finalul şedinţei CLM de luni, Gheorghe Falcă ne-a declarat: „Consiliul Local Municipal a aprobat realizarea unei pieţe noi, pe strada Ioan Rusu Şirianu. Mulţumesc consilierilor şi mulţumesc celor care lcurează astăzi în Piaţa Catedralei pentru că la dezbaterea pe care am avut-o au fost doar patru comercianţi, ceilalţi având încredere în noi că vom realiza o piaţă modernă, o piaţă care iarna să aibă temperatură optimă pentru a exista comerţul, iar vara la fel, să aibă o temperatură optimă pentru a reuşi să avem un comerţ civilizat. De astăzi încolo vom intra în procedura de licitaţie a proiectului tehnic şi a constructorului şi sperăm ca în maximum un an şi şase luni de zile de la finalizarea licitaţiei, Aradul să aibă o piaţă modernă în zona centrală şi să putem începe proiectul de realizare a unei zone pietonale în Piaţa Catedralei, cu o parcare subterană. Acest proiect va intra şi el în curând în votul Consiliului Local şi sperăm să trecem cu bine de acest proiect, aşa cum nu am trecut când am vorbit de Piaţa Avram Iancu, pentru că PSD s-a opus ca Aradul să aibă o parcare de 500 de locuri” – a conchis primarul Aradului.

