Piaţa Catedralei şi Monumentul Unirii, subiecte diferite

Amplasarea Monumentului Marii Uniri în Piaţa Catedralei este cel mai fierbinte subiect local al ultimelor zile. Primarul Gheorghe Falcă ne atrage însă atenţia că sunt două subiecte distincte.

Primul subiect este Piaţa Catedralei. Încă din 2010, după dezbateri publice pe subiect, Consiliul Local Municipal a stabilit, cu unanimitate de voturi, că Piaţa Catedralei se va transforma într-o piaţă publică modernă, cu o zonă pietonală care va face legătura între Piaţa Avram Iancu – strada Meţianu şi Parcul Reconcilierii. În momentul în care va fi identificat un loc în care să fie mutată piaţa agroalimentară, planurile Municipalităţii vor fi puse în practică. Dar asta se va întâmpla, probabil, în câţiva ani.

Ceea ce trebuie să se întâmple mult mai rapid – într-un an de zile, pentru că în 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire – este amplasarea Monumentului Marii Uniri la Arad. Acesta este, de fapt, al doilea subiect.

Cum de au ajuns cele două subiecte să fie „amestecate”? Gheorghe Falcă ne-a oferit câteva explicaţii în cadrul conferinţei de presă ce a avut loc, marţi, la Primărie.

Solicitarea ministerului

Primarul a ţinut să precizeze, din start, că Monumentul Marii Uniri este al Ministerului Culturii, fiind realizat în baza contractului dintre Ministerul Culturii şi sculptorul Florin Codre. Potrivit acestui contract, locaţia în care ar urma să fie amplasat monumentul este lacul Pădurice. „Dar, încă de anul trecut, sculptorul ne-a tot explicat că lui îi va fi foarte greu să pună monumentul în acea locaţie” – a precizat Gheorghe Falcă, lăsând să se înţeleagă că sculptorul nu mai are bani din care să plătească amplasarea, costurile fiind foarte ridicate. O mână de ajutor ar putea veni din partea Ministerului Culturii. Dar, pentru ca ministerul să aloce fonduri pentru amplasarea monumentului la Arad, ar fi nevoie de schimbarea amplasamentului monumentului.

„În urmă cu zece zile, am primit un telefon de la Ministerul Culturii să vedem dacă există posibilitatea de amplasare a Monumentului Marii Uniri în alte locaţii. Primăria, ca să dea un răspuns Ministerului Culturii, a solicitat de la Direcţia Tehnică, de la Arhitectul Şef, mai multe certificate de urbanism pentru a vedea dacă se poate amplasa un astfel de monument în zonele respective” – a explicat Gheorghe Falcă. Primarul a precizat că au fost identificate patru zone, dar nu a enunţat decât două: Piaţa Catedralei şi terenul de la Tricoul Roşu.

Politizare nejustificată

Odată ce propunerea privind amplasarea Monumentului Marii Uniri în Piaţa Catedralei a fost făcută publică, s-a iscat scandalul.

„Eu nu am o problemă cu faptul că cei din piaţă şi-au spus punctul de vedere. Este normal ca cetăţenii să-şi apere punctul de vedere. Surpriza, pentru mine, a fost că politicienii care au aprobat ca în Piaţa Catedralei să se realizeze un parc public, o zonă pietonală, spun astăzi că piaţa trebuie să rămână acolo. Proiectul privind amplasarea monumentului nu are legătură cu faptul că Planul Urbanistic Zonal a fost deja aprobat pentru a realiza o zonă pietonală în Piaţa Catedralei, iar Planul Urbanistic al zonei protejate spune că terenul trebuie eliberat de piaţa comercială. Sunt două lucruri total diferite. Şi este clar că, peste ani, acea zonă va fi o zonă pietonală, indiferent că se montează sau nu se montează Monumentul Marii Uniri. Aceasta e o decizie luată, votată în unanimitate, o decizie venită în urma consultărilor publice. De aceea nu am înţeles dorinţa de politizare a acestui subiect care, indiferent de modul în care va gândi Ministerul Culturii amplasarea monumentului, acolo se va realiza o zonă pietonală” – a punctat Gheorghe Falcă.

Responsabilitatea, pasată ministerului

Primarul Aradului s-a declarat foarte deranjat de turnura politică pe care a luat-o subiectul amplasării Monumentului Marii Uniri în Piaţa Catedralei şi a decis să iasă din „joc”.

„Amplasarea acestui monument este responsabilitatea Ministerului Culturii. Constatând atitudinea politică a colegilor de la PSD, le-am transmis celor de la minister că noi am vrut să îi ajutăm, să ne gândim la mai multe zone unde ar putea fi montat monumentul, dar în urma atitudinii consilierilor şi parlamentarilor PSD, i-am rugat pe cei de la Ministerul Culturii să-şi rezolve singuri problema, să găsească singuri soluţii. Noi vom supune dezbaterii publice soluţiile propuse de minister şi… atunci aştept să vedem poziţia celor de la PSD Arad: vor fi împotriva guvernului sau vor avea o poziţie normală, aşa cum trebuie să fie într-un stat în care instituţiile sunt respectate” – a conchis primarul Gheorghe Falcă.

