Piatră pe străzile din Lalaşinţ

Administraţia locală a pietruit toate străzile interioare ale satului şi a înlocuit podeţele acolo unde a fost cazul. „Am folosit aproximativ 1.000 de tone de piatră pentru lucrările de pietruire din Lalaşinţ. Mare parte a acestor străzi vor fi asfaltate în acest an. Vorbim despre modernizarea a 1,5 kilometri de străzi în Lalaşinţ. Dar am decis să le pietruim pentru ca locuitorii să aibă condiţii decente de circulaţie. Nu puteam să abandonăm străzile respective în aşteptarea asfaltului. Cu toate acestea, după cum am precizat deja, din fonduri de la bugetul local, vom începe asfaltarea străzilor în Lalaşinţ. Potrivit estimărilor noastre, lucrările vor fi finalizate în acest an”, a declarat Ioan Jitari, viceprimarul comunei Bârzava.