Piccioni a venit să promoveze UTA!

De câteva minute, la sediul clubului UTA s-au încheiat negocierile dintre conducerea „Bătrânei Doamne” și italianul Gianmarco Piccioni, reprezentat de impresarul timișorean Cristea Opria. Atacantul de 26 de ani a ajuns la un acord cu UTA până la finalul acestui campionat, iar dacă se promovează, automat contractul se prelungește pe un an!

„Am venit să promovez”

Imediat după ce a parafat înțelegerea cu arădenii, Gianmarco Piccioni ne-a declarat: „Am venit la Arad să promovez în prima ligă. Știu că UTA e o echipă de tradiție a fotbalului românesc și are suporteri minunați, știe o țară întreagă acest lucru. Cred că o să ma acomodez destul de repede, la UTA și la liga a II-a, nu vor fi probleme, sunt convins de asta. Sunt pregătit fizic, deoarece am fost în cantonament cu urainenii de la Karpaty Lvov. Sunt fericit că am ajuns la această echipă, sper și cred că totul va fi bine”.

Dezvăluirile lui Opria

La rândul său, agentul jucătorului, din România, Cristea Opria ne-a declarat: „UTA este un club serios și de aceea am ales Aradul pentru Piccioni. Aici promisiunile nu sunt minciuni, chiar de aceea am refuzat oferte de la Concordia Chiajna și ACS Poli Timișoara. S-a ajuns ca Piccioni să vină la UTA foarte simplu: conducerea UTA-ei m-a contactat pentru Bukary, această pistă a căzut, iar eu le-am propus pe Piccioni. Laurențiu Roșu l-a vrut, așa că toate negocierile au curs extrem de repede și lin”.

Piccioni va începe antrenamentele sub comanda lui Roșu chiar mâine.