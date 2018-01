Pierderile CET și contrele politice

Adrian Todor, deputat PSD de Arad, susține că modul în care este gestionat CET Arad duce la pierderi tot mai mari.

„CET Arad, precum toate societățile aflate în subordinea Primăriei Arad, a ajuns în perioada Falcă – PDL – PNL o adevărată gaură neagră, în care dispar an de an sume imense de la bugetul local sau de la cel central. În perioada 2010-2018, incompetența administrației Falcă a adus CET Arad pierderi de peste 20 de milioane de lei anual, cu excepția anului 2013, când pierderea a fost de «doar» 19,2 milioane de lei. A fost nevoie ca an de an aceste pierderi să fie acoperite de către Consiliul Local Municipal, din taxele și impozitele tuturor arădenilor, chiar și a celor care nu beneficiază de încălzire și apă caldă de la CET, sau din bugetul de stat. Modul în care a fost gestionată în toată această perioadă CET Arad reflectă perfect incompetența administrației Falcă – PNL, care a distrus societățile comerciale aflate în subordinea Primăriei Arad. Societățile Drumuri Municipale și Salubritate au dispărut, iar patrimoniul acestora a fost vândut la prețuri de nimic, Goposărirea Comunală și Recons sunt în pragul falimentului, iar CET-urile au devenit găuri negre care au înghițit 200 de milioane de lei, numai în ultimii opt ani. Cu o administrație performantă, care să nu transforme aceste societăți în vaci de muls pentru clientela de partid (firme și membrii PNL-PDL, care încasează salarii imense de la CET, Recons, Gospodărirea Comunală etc.), municipiul Arad nu ar fi pierdut sute de milioane de lei în ultimii 14 ani. Cu acei bani, Aradul putea avea astăzi un spital nou, dotat la standarde europene, stadionul UTA putea fi funcțional de ani de zile, cu aceste sute de milioane investite corect, astăzi nu mai vorbeam de străzi de pământ în municipiu, nici de clădiri istorice care stau să cadă în centrul Aradului “, declară deputatul PSD Arad Adrian Todor.

Replica lui Ionel Bulbuc

Consilierul liberal Ionel Bulbuc răspunde acuzelor lansate de Todor, printr-un comunicat de presă. „Domnul deputat PSD Todor s-a trezit din somnul parlamentar, amintindu-și că nu l-a atacat pe Falcă sau administrația locală în ultimul timp. Când faci o obsesie pentru cineva este destul de greu să te oprești din atacuri. Acest deputat trândav care nu are curajul să vorbească la tribuna Parlamentului mai mult de 30 secunde pe an, reușește să se ascundă după acuze scrise de alții și să atace modul în care administrația locală își face datoria și încearcă să salveze CET-ul pentru binele arădenilor. Pe vremea când era consilier local, domnul Todor a votat împrotriva tuturor soluțiilor propuse pentru redresarea CET-ului. După ce acesta și-a luat mandatul de deputat, a lăsat în locul său alți consilieri PSD care continuă să voteze împotriva proiectelor CET. Ba mai mult, aceștia nici măcar nu au bunul simț de a participa la ședințele de Consiliu Local, ce să mai voteze?!

Îi reamintesc deputatului PSD Adrian Todor că guvernul său a eșuat din nou în sprijinirea Aradului privind subvenția la căldură pe anul 2017-2018, acordând o sumă infimă. Todor și colegii săi din PSD nu au făcut nici cel mai mic efort sau demers la București pentru ca Aradul să primească fonduri pentru CET”- declară Ionel Bulbuc, consilier local municipal PNL.