Pierderile CET şi preţul gigacaloriei, punctele fierbinţi din şedinţa CLM

Două proiecte de hotărâre au ațâțat spiritele în ședința CLM de marți: cel privind aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de CET Hidrocarburi, și proiectul privind stabilirea preţului energiei termice livrate populaţiei pentru anul 2017.

Pierderile CET Hidrocarburi

Asumarea pierderilor CET Hidrocarburi nu a fost pe placul PSD Arad, care a explicat – prin vocea consilierului Beniamin Vărcuş – că nu votează pentru acest proiect deoarece… nu sunt specialişti (un argument folosit de viceprimarul Călin Bibarţ în octombrie, când a stabilit componenţa comisiei de anchetă a activităţii CET Hidrocarburi). Beniamin Vărcuş a mai spus că Municipalitatea nu a prezentat date concrete privind pierderile societăţii de termoficare şi că se impune o analiză mai temeinică cu privire la aceste pierderi. Alesul PSD a fost contrat rapid de către Corneliu Neamţiu, şef Birou în cadrul Primăriei Arad, care a explicat că toate cifrele – cât se poate de concrete şi de exacte – sunt prezentate în documentele ce însoţesc proiectul de hotărâre.

În susţinerea proiectului, viceprimarul Călin Bibarţ a mai precizat că fără aprobarea pierderilor CET Hidrocarburi, suma de 16 milioane de lei – pentru care s-a luptat să ajungă la Arad – va merge înapoi la Bucureşti. Nu s-a ajuns însă aici. Proiectul a fost aprobat cu 12 voturi „pentru”, şase abţineri şi o abţinere legală.

„Pentru” 16 milioane

Următorul proiect de pe ordinea de zi (legat de cel privind aprobarea pierderilor CET Hidrocarburi) a fost aprobat cu unanimitate. De data aceasta, (şi) consilierii PSD au votat „pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad”. Mai exact, au aprobat „acoperirea parţială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie, în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, pentru operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, cu suma de 16.000.000 lei, cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul comun nr.1.121/1.075/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al Ministerului Finanţelor Publice”.

Preţul gigacaloriei

Stabilirea preţului energiei termice livrate populaţiei, pentru anul 2017, a fost un alt subiect fierbinte pe ordinea de zi a şedinţei CLM de marţi. A intervenit pe acest subiect şi Dorina Lupşe, preşedinte al ULAL Arad, care a ţinut să sublinieze că „nu se modifică tariful la consumatori, deci arădenii nu vor plăti mai scump gigacaloria de la 1 ianuarie 2017. Ei vor plăti 264,36 de lei. O problemă ar fi legată de componentele preţului gigacaloriei: preţul de producţie de 190,41 lei, preţul de transport de 55,74 lei şi preţul pe distribuţie de 104,85. Preţul pe distribuţie este foarte mare şi aici administraţia locală trebuie să facă mai mult pentru ca acest preţ să scadă. Dar, chiar dacă preţul gigacaloriei, cu toate componentele, creşte la 351 de lei de la 1 ianuarie, e important că populaţia plăteşte 264,36 de lei.”

Amendament respins

Consilierii PSD au propus, totuşi, un amendament la acest proiect de hotărâre. Şi anume: „aprobarea subvenţiei lunare acordate din bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, în cuantum de 173,28 lei/Gcal (TVA inclus) astfel încât preţul de facturare la populaţiei să fie de 177,72 lei/Gcal (TVA inclus)”.

Beniamin Vărcuş a explicat că aprobarea acestui amendament ar conduce la scăderea numărului de debranşări de la sistemul centralizat de termoficare. Dar amendamentul a fost respins cu concursul aleşilor Puterii, care s-au abţinut de la vot, mai puţin viceprimarul Bibarţ care – simţindu-se provocat direct de către Beniamin Vărcuş – a votat „împotrivă”.

În fine, proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului energiei termice livrate populaţiei pentru anul 2017 a fost aprobat în forma iniţială. Care formă iniţială nu aduce nicio modificare pentru populaţie.

După cinci ani…

Călin Bibarț a ținut să sublinieze că e pentru prima dată în ultimii cinci ani când Aradul primeşte bani pentru energia termică. Potrivit viceprimarului, ultima alocare bugetară de acest gen a avut loc în noiembrie 2011, pe vremea guvernului Boc. „De atunci, am cerut bani în fiecare an dar nu am primit niciodată” – a punctat Călin Bibarţ. El a mai precizat că cele 16 milioane de lei acordate acum de guvernul Cioloş sunt rezultatul lobby-ului insistent practicat de Primăria Arad la ministere.