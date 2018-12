Pistru: “Guvernul a salvat Nădlacul de la faliment”

În cadrul conferinței de presă de final de an, liderul ALDE Arad, Eusebiu Pistru, a adus o veste bună pentru nădlăcani. Deputatul ADLE a declarat vineri faptul că „ieri, în ședința de Guvern s-au alocat 850.000 de euro pentru orașul Nădlac pentru a rezolva problema izvorâtă din nefinalizarea proiectului european privind campusul de aici. Ieri, Guvernul a salvat Nădlacul de la faliment”.

Pistru a amintit faptul că Nădlacul câștigate un proiect prin care urma să se ridice un campus școlar în valoare de 850.000 de euro, dar că cei de aici nu au reușit să finalizeze decât 40% din proiect iar „acum, orașul Nădlac trebuie să dea înapoi Ministerului Dezvoltării cei 850.000 de euro. Ce înseamnă asta pentru Nădlac, care are un buget local total de 200.000 euro? Faliment”.

Liderul ADLE a făcut referire și la o postare a primarului de Nădlac, care mulţumea de curând preşedintelui CJA, Iustin Cionca, pentru că cei de la consiliu le-au alocat acum 50.000 lei. „Guvernul le-a dat 850.000 de euro pentru a se salva, în timp ce domnul Cionca le-a dat… 50.000 lei. Prin aceşti bani de la Guvern am dovedit că putem face fapte bune pentru localităţile din Arad. Anul viitor se pare că vor primi sume importante de bani primăriile din Cermei şi Almaş, dar pe listă sunt şi alte unităţi administrativ teritoriale care vor fi ajutate de Executivul central. Anul viitor, în jur de 15 – 20 de primării din Arad vor primi bani de la Guvern, bani prin care încercăm să-i ajutăm pe primari să-şi ducă la bun sfârşit planurile”, a conchis Eusebiu Pistru.