Doar trei echipe au onorat cu prezența, podiumul arătrânnd astfel: 1. Șc. Gim. „Ioan Slavici” Șiria (prof. Dorel Mutică și Lucian Onița), 2. Șc. Gim. Olari (Gheorghe Mădărășan) și 3. Șc. Gim. „Corneliu Micloși” Covăsânț (Flavius Dreghici). Rezultatele au fost: Șiria vs. Olari 6-1, Șiria vs. Covăsânț 2-1 și Olari vs. Covăsânț 2-1 (dp), prima clasată continuând drumul spre turneul final județean.