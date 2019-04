Pizza 5 Colțuri redeschide locația de la Gemi Center! Pofticioșii vor avea parte de spectacole, premii și alte surprize!

De peste 20 de ani, Pizza 5 Colțuri continuă să fie alegerea arădenilor pentru o masă plină de gust. Astăzi, aceștia sunt prezenți în două locații din oraș – Vlaicu și Piața Gării, unde clienții pot servi în locații o pizza gustoasă și proaspătă alături de familie și prieteni, iar pe timpul verii cei pofticioși se pot delecta cu sortimentele preferate pe ștrandul Neptun din Arad. De asemenea, produsele Pizza 5 Colțuri pot fi comandate și livrate la birou sau acasă.

„Suntem nerăbdători să deschidem noua locația din dorința de a fi mai aproape de mai mulți arădeni. De-a lungul celor mai mult de 20 de ani am învățat să prețuim fiecare client și să le oferim de fiecare dată o experiență plăcută. Am lucrat la o nouă înfățișare însă am păstrat aceleași rețete care ne-au asigurat succesul în tot acest timp. Așteptăm arădenii în număr cât mai mare la deschidere, pentru că am pregătit o mulțime de surprize pe gustul lor!” – Adi Bodri, fondator Pizza 5 Colțuri.

Noul restaurant se află în incinta Gemi Center, iar evenimentul de deschidere va fi unul de amploare: sesiune de autografe cu echipa de fotbal UTA, tombolă cu super premii, muzică live și un spectacol de improvizație de excepție al trupei Snooze Boys.

Totodată, Pizza 5 Colțuri a pregătit pe site, pentru toți arădenii, și un concurs cu sute de premii instant!

Toți cei care doresc să participe la eveniment pot urmări pagina oficială de Facebook Pizza Colțuri și site-ul https://deschidere.pizza5colturi.ro pentru a afla mai multe detalii și programul evenimentului!