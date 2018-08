Plângeri penale la kilometrul zero

Întâmplare ciudată duminică, 26 august, în jurul orei 19:30, în curtea unui imobil amplasat pe Bulevardul Revoluției la kilometrul zero. Ușa de la intrarea într-un demisol a fost distrusă în totalitate după ce șoferul unui Ford Ka a intrat cu mașina în ea. Marți, 28 august, mașina se afla tot acolo, proprietarul părând că și-a abandonat autoturismul. Cel care deține spațiul al cărei ușă a fost distrusă a încercat să urnească mașina din loc pentru a avea acces la demisol, însă a reușit doar să rupă mânerul portierei, trezindu-se astfel cu o plângere penală la Poliție pe numele său pentru distrugere, plângerea fiind depusă de proprietarul mașinii.

„L-am întrebat cum rezolvăm situația și mi-a spus să-l dau în judecată și să-mi recuperez daunele. L-am întrebat de ce nu a intrat în pivnița lui, că are un spațiu chiar lângă al meu. Nici nu a vrut să audă să-mi deconteze asigurările paguba. A mai avut o altercație și cu un alt vecin care a încercat să-i spună să nu mai facă gălăgie că e program de liniște, dar l-a lovit”, a povestit păgubitul.

În aceste condiții, păgubitul încă așteaptă ca la fața locului să ajungă un echipaj de poliție pentru a dispune îndepărtarea mașinii, permițându-i-se astfel accesul la demisol. De altfel și cel păgubit a formulat o plângere penală pentru distrugere pe numele șoferului autoturismului Ford Ka care are o proprietate în aceeași curte.