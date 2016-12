Aho, aho, copii şi fraţi, staţi puţin şi ascultaţi

C-am venit cu Pluguşorul, ca să ştie tot poporul

Că facem Revelionul după cum ne dă Klaus tonul,

Cu război între palate şi lovituri pe la spate.

A găsit pe-aicea Moșu țara colorată-n roșu,

Dar când să golească sacul și-a băgat iar coada dracul,

A făcut Klaus pe cocoșul și rămâne tot Cioloșul

Cu Prună și alte poame să le dea la români foame

Cum a poruncit Berlinul cu Merkel, mânca-o-ar chinul

Că ne-aruncă nouă-n spate numai austeritate

Iar Iohannis zice „ja, cum dorești, mămica mea”!

Freiflug, Tanțo, du-te-n zbor, ia-l și pe al tău odor

C-a pierdut lupta la scor da-și bate joc de popor.

Ia, mai strigați, măi, flăcăi și sunați din zurgălăi

Să audă și nemțoaica, rupă-i-se-n fund pufoaica

Fiindcă popularii ei nu mai sunt așa de zmei

Se mai schimbă Europa, să nu joace hopa-tropa

Führerul fără mustață ce ne vinde ca la piață

Celor care dau mai mult și sunt membri-n al ei cult!

Anul care se încheie seamănă cu o moschee

C-a făcut Dragnea tot anul pe cinstitul, poporanul,

Ne-a cerut să îl votăm, țara să o apărăm,

Să votăm români curați și credinței devotați,

Și când colo, haida, deh, vine cu fina Shhaideh!

Măi, Liviu, ai dat-o-n bară, doar nu ne-om ruga-n tătară

Să nu vină sirianul să ne tulbure la anul

Cu bombițe și grenade. Mai gândește-te, măi bade,

Cântă Imnul românește! Ți-aș spune pe tătărește

Însă nu știu cum se spune „Mai deșteaptă-te, române”!

Nu-i cânta lui Klaus în strună, fă alegerea cea bună

Premier român și fain, să nu poată zice „nein”

Șeful de la Cotroceni, numărând niște coceni

Când venim cu Plugușorul, să îi spunem să-și ia zborul.

I-ar place, când îi urați „lângă boi v-alăturați”

Dar nu ne primește-n casă, căci boii lui nu-s acasă,

Că în loc să pună botul s-au gândit să pună votul

Pentru „hăis” nu pentru „cea” cum Iohannis le cerea.

Ia, mai mânați, măi, flăcăi și sunați din zurgălăi,

Că Dragnea v-a auzit și candidat a numit

Un român numit Grindeanu ce-o fi premier la anu’

Dacă zice Klaus că-i bine. Dacă nu, Cioloș rămâne

Să ne taie din salarii, să ne dea în cap cu parii

Până când o să-nvățăm că degeaba mai votăm

Căci așa e scris, să fie România colonie

Și să spunem că nu-i bai că rămânem tot cobai.

Ia, mai strigați, măi, flăcăi și sunați din zurgălăi

Ca să mai schimbăm macazul, meargă pe pustii necazul

Să mai dea Domnul și bine și nu doar poveri străine.

Hai cu Plugul la Arad, printre acele de brad

Să punem în brazdă mare semințe de împăcare

Între cei ce-s la putere și acei ce cu durere

Stau în opoziție, deși, ca poziție

În țară-s la guvernare. Aici sunt în așteptare

Poate peste patru ani vor fi și ei barosani

Și vor câștiga județul. Până să treacă podețul

Mai au mult de așteptat. PNL e în mandat

Chiar dacă-i musai, firește, să vorbească ungurește

Căci eternul Bognar cere să rămână la putere

Să poată să strige „ura!” că el conduce cultura

În județul românesc, pe baza unui război orbesc

Între proștii de români, ce se bat ca niște câini

Să ajungă la ciolan. Am ajuns ca an de an

Să cântăm niște călăi, pe români să-i facem răi

Fiindcă nu au acceptat teroare și diktat.

Noi venim cu Plugușorul, să vă spunem că poporul

Nu mai rabdă să mințiți, ci vă cere să simțiți

Că acum este momentul ca să faceți monumentul

României, la Arad. Părăsiți eternul vad

Al comerțului meschin, nu mai credeți că-i un chin

Să oferi și nu să ceri. Hai să facem primăveri,

Să ne bucurăm cu toţii, nu doar domnii mari şi hoţii!

Daţi-vă cu toţii mâna, să nu treacă săptămâna

Fără vreo realizare, măcar mică, nu prea mare.

Nu mai vrem circ şi gâlceavă, la lucru, fără zăbavă!

Senatori şi deputaţi, să nu mai fiţi „coloraţi”

Colaboraţi permanent cu toţii în Parlament,

Nu vrem de la voi mesaje, vrem să ne faceţi pasaje

Vrem să rezolvaţi probleme, să vă faceţi şi voi vreme

Să veniţi să ne-ascultaţi, nu numai când candidaţi.

De urat, am mai ura, dar nu ştim ce s-o-ntâmpla

Prin palatul Cotroceni. Klaus are poştă cu reni

Ce-i aduc cu mare chin porunca de la Berlin,

De-aia tace şi nu vrea să spună decizia.

Dă-i, Doamne, gândul cel bun, să nu tragă-n noi c-un tun

Ci să simtă româneşte, nu nemţeşte, nu hoţeşte!

Ia, mai mânaţi, măi, flăcăi şi sunaţi din zurgălăi!