PMP Arad și-a instalat cort pentru adunarea semnăturilor, la UTA

Cortul este amplasat în zona UTA, conform aprobării obţinute de la Primăria Arad. „Continuăm această campanie de strângere de semnături cu mult elan şi suntem foarte mulţumiţi de interesul stârnit de propunerile noastre. Am explicat cetăţenilor interesaţi care este avantajul alegerii primarilor în două tururi de scrutin şi foarte mulţi arădeni au semnat deja pentru această campanie a PMP. Până acum, la Arad am adunat peste 20.000 de semnături. Am mai vorbit cu cetăţenii care au venit la cortul nostru despre alte proiecte ale partidului, cum ar fi reducerea numărului de parlamentari la 300, conform votului românilor la referendumul pe această temă, despre eliminarea pensiilor speciale, promovarea meritocraţiei şi reforma administrativă şi susţinerea capitalului autohton. Trebuie să menţionez că PMP a solicitat Primăriei Arad şi a primit autorizaţiile prevăzute de lege pentru a amplasa acest cort”, a declarat Florin Remeţan, preşedintele PMP Arad.

PMP a depus proiectul de modificare a legislației electorale pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin la Parlamentul României și urmează a fi introdus pe agenda Camerei Deputaților în această toamnă. „Așteptăm să vedem cum vor vota parlamentarii PNL și PSD acest important proiect legislativ care va conduce spre o echitabilă alegere a primarilor”, a declarat Florin Remețan, președintele PMP Arad.