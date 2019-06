„PNL folosește moțiunea de cenzură pentru imagine”

„Deși este un instrument perfect legitim și democratic, opoziția a reușit să-l transforme într-o tactică de campanie. Nu cred că PNL are curajul să își asume guvernarea. Nu a văzut nimeni un program de guvernare. Nu a văzut nimeni o propunere de echipa guvernamentala. Ce știm însă cu siguranță despre «programul de guvernare» al PNL – asta pentru că sunt declarațiile publice ale domnului Orban – este că vor să taie din veniturile IT-iștilor, vor să taie mai mult de jumătate din numărul bugetarilor, în condițiile în care România are deficit de medici, de profesori și de polițiști, vor să taie salariul minim și vor să abroge OUG 114 ca să lase iar să urce prețurile gazelor naturale și energiei electrice. Singurul lucru pe care PNL îl are până acum, este un discurs virulent împotriva PSD și, probabil, speranța că această moțiune nu va trece, pentru ca artificiul de imagine să fie complet. Cert este doar faptul că puțin probabila cădere a guvernului în acest moment ar duce țara într-o zonă de instabilitate și de vulnerabilitate, pe care colegii din opoziție se fac că nu o văd”, a transmis Fifor, într-un mesaj public.