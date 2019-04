PNL fuzionează cu PACT!

În cadrul conferinței de presă de luni, 22 aprilie, susținută la Arad, membrii Partidului Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT), platforma civică de centru-dreapta au confirmat că fuzionează cu Partidul Național Liberal. Prin această fuziune echipa PNL se întărește. La Arad a venit Sebastian Burduja, liderul PACT, care a vorbit despre încrederea în PNL, ca alternativă la guvernarea PSD.

„PNL este partidul care oferă românilor un viitor european, care poate aduna în jurul său forţe politice şi civice care să scape România de PSD. Faptul că PACT vine alături de noi, cu o echipă de tineri profesionişti, cu legături solide în rândul tinerilor români plecaţi în străinătate, arată că PNL este partidul care va relansa România. Suntem preocupaţi să dăm un semnal la alegerile europarlamentare, cu privire la un nou raport de forţe în România, care să pregătească o altă guvernare. Vrem o guvernare a oamenilor competenţi, o guvernare centrată pe dezvoltare, care să ofere o şansă tinerilor din România. a declarat Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad. Am venit la Arad pentru a continua procesul de fuziune cu PNL și a face opoziție unită. Ne-am dorit să vedem cu ochii noștri ce înseamnă o administrație liberală performantă de accea am ales să venim la Arad. Rezultatele vizibile ale administrațiilor liberale din vestul țării au fost principalele motive pentru care am ales să fuzionăm cu PNL”, declară Sebastian Burduja, președinte PACT.

Pe de altă parte, Geanina Pistru, vicepreședinte PNL Arad, a punctat: „Această fuziune reprezintă un plus pentru Partidul Național Liberal. De la bun început strategia PNL a fost una de deschidere pentru oamenii care vor să se implice în politică, pentru noi colaborări şi parteneriate cu cei care gândesc la fel ca noi. Acesta este motivul pentru care am pornit campania Aradul Liberal, aşa a apărut la nivel naţional ideea fuziunii cu PACT. Sunt convinsă că vom fi din ce în ce mai mulţi. Împreună, vom construi o guvernare responsabilă şi eficientă”.