Poate trece UTA de Mioveni?

Mâine, de la ora 14, UTA joacă în ultima etapă a turului ligii secunde. Adversarul este unul dificil, antrenorul echipei UTA, Ionuț Popa susținând că CS Mioveni vrea să promoveze. Tehnicianul a antrenat și formația din județul Argeș, știe ce este acolo. CS Mioveni e la șase puncte de un loc de promovare direct și cinci, de baraj.

Adversar greu

În runda precedentă, elevii antrenați de Iordan Eftimie s-au făcut de râs pe teren propriu, remizând cu ACS Poli Timișoara. Ionuț Popa susține, însă, că meciul va fi unul dificil.

„Ne așteaptă un meci dificil, CS Mioveni e un adversar greu. Ei sunt cu gândul la promovare, dar au tot dreptul, la ce infrastructură au acolo. În ultimul meci, cu Poli Timișoara, au lipsit vreo patru-cinci jucători de bază, accidentați sau suspendați, care reintră acum. Am antrenat acolo, știu ce pretenții există la această echipă. Chiar în timpul meciului de care vorbeam, m-a sunat primarul din Mioveni. A zis să amintesc de el în cărțile care le scriu, să spun că m-a plătit bine, că am dus-o bine acolo. I-am spus să aibă grijă să nu ia gol pe final, că ratează victoria, după care am închis. S-a terminat 1-1, dar sunt convins că acum vin și mai motivați la Arad” – a declarat Ionuț Popa.

Bătăi de cap cu gazonul

În continuare, Ionuț Popa susține că suprafața de joc le dă bătăi elevilor săi.

„Tot încercăm să ne obișnuim cu gazonul sintetic, dar nu-i dăm nicicum de cap. Lucrăm mult cu mingea, încercăm să nu mai pasăm în spate sau în lateral, deoarece mingea merge încet, adversarul are timp să se retragă, sau să vină peste noi, după caz. Am vorbit și cu cei de la Pitești, despre ce joacă Mioveniul, am avut informatori și la partida lor cu Ripensia, știm multe despre ei, dar cel mai mult trebuie să vedem cum ne descurcăm noi” – a mai spus Popa.

Au revenit Stahl și Matei

UTA va conta la meciul cu CS Mioveni pe doi jucători noi față de ultimul joc. E vorba de Albert Stahl (foto), care a revenit de la Dortmund, respectiv Cristinel Matei, reprimit la prima echipă, după ce a fost „exilat” o vreme la echipa secundă. Primul ar putea fi chiar titular, al doilea abia şi-a reluat pregătirea, după o accidentare.