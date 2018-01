Poleiul de pe şosele s-ar putea lăsa cu o amendă

Până acum, putem spune că am avut parte de o iarnă blândă. Zăpezile au fost puţine şi slabe cantitativ, iar temperaturile au fost destul de ridicate, aşa că nu am avut probleme nici cu poleiul. Dar dimineaţa de joi, 18 ianuarie, a fost una „provocatoare” pentru şoferii care au circulat pe drumul care leagă Aradul de Şiria, dar şi pe şoseaua dintre Zăbrani şi Lipova. Ambele şosele au fost acoperite cu un strat destul de gros de polei. Martori stau pozele realizate de mai mulţi şoferi care se aflau pe drumurile cu pricina. Din păcate, cu toate că în alte părţi ale judeţului nu au fost semnalate probleme pe şosele, firma care se ocupă de deszăpezirea judeţului a lipsit, din nou, cu desăvârşire. Cel puţin, asta spun şoferii.

Şi alertele

Pe o reţea de socializare există o pagină dedicată traficului din Arad. Aici au apărut primele plângeri privind poleiul de pe drumurile menţionate mai sus. „POLEI între Şiria şi Arad!”, „Atenție la cum circulați. Arad-Şiria e sticlă pe jos”, „Atenție! Arad – Șiria, polei!”, „Arad-Şiria, patinoar”, „Atenție pe tronsonul Lipova-Zăbrani (patinoar)”, „Zăbrani-Lipova, săniuş” sunt doar câteva dintre alertele trimise de şoferi pe grupul RADAR Arad. Şoferii s-au atenţionat unul pe altul, dar firma de deszăpezire a lipsit cu desăvârşire. Unul dintre arădeni a venit cu o informaţie interesantă, dar care ridică semne mai mari de întrebare: „Arad-Şiria, patinoar. Aşa este de când a nins azi noapte. Curios este că după Şiria către Pâncota, deşi a nins şi acolo, şoseaua este degivrată şi se circulă bine. Probabil nu le-au mai ajuns sarea pentru Şiria-Arad”. Aşadar, o tentativă de deszăpezire a existat, dar tentativa s-a oprit la Pâncota, nu a mai ajuns spre municipiu. De ce? Nu avem răspuns la această întrebare.

Vine penalizarea?

În schimb, avem părerea reprezentanţilor Serviciului Drumuri şi Poduri Arad: „După cum am anunţat încă din iarna anului trecut, suntem nemulţumiţi de deszăpezirea judeţului. Am stabilit rezilierea contractului cu Inteco, dar numai după semnarea unui alt contract. Din păcate, cu toate că am organizat licitaţii, nicio firmă nu a fost interesată măcar să participe”. Aşa că nu există altă variantă decât să ne mulţumim cu ce avem. Sau, poate, autorităţile judeţene ar putea lovi firma unde o doare cel mai tare: la bani. „Am cerut un raport al intervenţiilor de joi dimineaţa. Vom analiza ce s-a întâmplat pe drumurile judeţene şi, dacă se va ajunge la concluzia că firma de deszăpezire nu a intervenit conform contractului, atunci o vom penaliza”, au mai spus reprezentanţii de la Drumuri Judeţene.

FOTO: Fb. radararad