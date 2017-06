„Poli, cel mai greu adversar posibil” vs. „Nu-mi este frică de atmosfera ostilă”

Ionuţ Popa: „Nu aş vrea să mai fac declaraţii spumoase, acelea pe care le aşteptaţi de la mine. Sunt fericit că am scăpat de retrogradare, dar să ştiţi că suntem obosiţi, osteniţi, frânţi, la capătul puterilor. E unic în România să joci 50 de meciuri într-un sezon. Nu vreau să fac declaraţii pro sau contra, dar trebuie să vă spun că în situaţia actuală UTA porneşte favorită. Nu de alta, dar – de multe ori – determinarea contează mai mult decât valoarea. Noi suntem, într-adevăr, echipa de primă divizie, dar nu pornim cu prima şansă. UTA nu a jucat de atâta timp, e avantajată în dubla de la baraj, e mai proapătă, are jucători tineri care nu sunt la fel de obosiţi ca şi ai mei, care sunt şi de 30, sau 35 de ani. În plus, avem mulţi jucători accidentaţi, de aceea aş dori să jucăm prima manşă a barajului peste zece zile. Despre reacţia publicului nu vreau să vorbesc, fiecare zice sau strigă ce doreşte, dar nu-mi este frică de atmosfera ostilă. Am jucat eu şi cu 25.000 de oameni în tribune, chiar şi cu 40.000, chiar la Timişoara”.

Laurenţiu Roşu: „Sincer să fiu, dacă era să aleg vreo echipă cu care să jucăm barajul, sigur aceea nu era Timişoara. Poli e cel mai greu adversar posibil. Are jucători de valoare, cu mare experienţă, dar şi tineri care se pliază perfect. E Bărbuţ, cu viteză excelentă, Mailat, care a marcat goluri decisive în ultima vreme, mai e şi Popovici, aşa că întâlnim o echipă de valoare. Chiar acum (n.n. – acum o oră) vizionez caseta meciului Timişoara – Pandurii, din penultima etapă. Aseară, m-am uitat mai puţin la Voluntari – Chiajna, că nu prea aveam ce vedea, m-am uitat mai mult la celelalte două jocuri. Dacă e să căutăm un avantaj al nostru, e acela că se joacă aproape şi vom putea beneficia de sprijinul fanilor. Avem dezavantaj că Ionuţ Popa e antrenor la ei, om care are atâtea cunoştinţe care îi pot spune foarte multe despre ce facem noi. Cunoaşte şi jucători din lotul nostru, cu unii a lucrat, aşa că şi din acest punct de vedere suntem dezavantajaţi. Noi vrem să jucăm barajul cât mai repede posibil”.