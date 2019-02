Poliţia Arad ascunde gunoiul sub preş

ARAD. Nu există pădure fără uscături. Sub „imperiul” acestei zicale, stabilim de la bun început că nu generalizăm când vorbim despre neregulile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad. Totuşi, acele „uscături” există şi, în mod normal, ar trebui îndepărtate. Nu acoperite, cum se întâmplă acum. Postul de Poliţie din Zărand este unul dintre locurile în care neregulile şi ilegalităţile se petrec la ordinea zilei. Mai grav este că faptele sunt confirmate, IPJ ştie de ele, dar nu face nimic pentru a rezolva situaţia. După ce zeci de furturi din locuinţe, de pe câmpurile agricole, din anexele caselor au fost sesizate, după ce bătăi şi alte agresiuni fizice au fost aduse la cunoştinţa poliţiştilor din Zărand, iar aceştia nu au făcut nimic, administraţia locală de acolo a decis să se implice cumva. Şi a solicitat întrevederi cu cei din conducerea IPJ Arad.

„În luna iulie a anului trecut am fost în audienţă la şeful IPJ, Ioan Tamaş, audienţă în care am prezentat neregulile de la Postul de Poliţie Zărand. În urma acelei audienţe, IPJ ne-a transmis faptul că nu au putut fi identificate fapte concrete care să confirme neaplicarea legii de către poliţişti. Totodată, cei de la IPJ ne-au transmis că vor trimite Controlul Intern la Zărand, iar cetăţenii care au depus plângeri la postul nostru de poliţie erau chemaţi să dea declaraţii în faţa celor de la Control Intern. Numai că nu a mai ajuns nimeni de la Poliţie la noi”, ne-a declarat Gheorghe Dudaş, primarul comunei Zărand.

Cum s-a ajuns în această situaţie? Se pare că totul a pornit de la faptul că poliţiştii Postului de Poliţie Zărand, condus de şeful de post Francisc Kati, nu au binevoit nici măcar să înregistreze plângerile oamenilor. După cum am precizat mai sus, zeci de fapte penale nu au fost cercetate. „După ce erau victime ale furturilor sau ale violenţelor, oamenii din comuna noastră depuneau plângeri la Poliţie. Numai că niciuna dintre aceste plângeri nu a ajuns să fie finalizată printr-un dosar penal”, spune primarul din Zărand. Când oamenii au văzut că plângerile lor au rămas fără rezultat, au contactat Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, instituţie care supraveghează cercetarea penală făcută de poliţişti. În mod normal, toate plângerile oamenilor din Zărand trebuiau să fie înregistrate şi la Parchet. Numai că, surpriză!, niciun dosar penal de la Chişineu Criş nu viza infracţiunile săvârşite în Zărand. Plângerile de la Postul de Poliţie nu au ajuns niciodată la procurori.

Toate plângerile într-o zi

După ce au aflat că zărăndanii s-au adresat Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, poliţiştii au intrat în fibrilaţii. Aceştia ar fi întocmit ei singuri plângeri şi au umblat prin cele două sate ale comunei, respectiv Zărand şi Cintei, pentru a pune oamenii să semneze acele plângeri. Practic, toate sesizările cetăţenilor din ultimul an de zile au fost înregistrate cu datele de 30 şi 31 iulie 2018. Numai că această mişcare nu i-a salvat pe poliţişti. Administraţia locală a sesizat Ministerul de Interne, iar Corpul de Control al Ministerului a făcut, cât de cât, lumină. „Aspectele semnalate în conţinutul petiţiilor formulate, înregistrate la nivelul Corpului de Control al Ministrului, au fost documentate/verificate. Având în vedere că, pe timpul activităţilor efectuate la IPJ Arad, au fost identificate unele aspecte de natură penală, a fost sesizat atât Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, cât şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad”, se arată într-o adresă pe care Corpul de Control al Ministrului a trimis-o Primăriei Zărand. Practic, acolo unde IPJ Arad a spus că totul este în regulă, mai-marii de la Bucureşti au descoperit adevărate infracţiuni, sesizând procurorii de la Chişineu Criş şi de la Arad.

Şi o bătaie

Se pare că poliţiştii din Zărand şi-au depăşit de multe ori atribuţiile. O altă sesizare a unui locuitor al comunei se referă la faptul că ar fi fost bătut de un consătean. Victima a depus plângere la Poliţie în speranţa că bătăuşul va răspunde în faţa legii. Numai că, ce să vezi?, în loc să documenteze infracţiunea, Francisc Kati, şeful de post de la Zărand, se plimba prin comună de mână cu bătăuşul, încercând să „medieze” o împăcare între agresor şi victimă. Poliţistul şi bătăuşul ar fi vizitat de mai multe ori partea vătămată, omul legii încercând să o convingă pe victimă să îşi retragă plângerea, depăşindu-şi cu mult atribuţiile pe care le are. Şi acest aspect a reprezentat obiectul unei cercetări a Corpului de Control al Ministrului. „În ceea ce priveşte intervenţia poliţiştilor Postului de Poliţie Zărand în <medierea> conflictului dintre numiţii R.R. şi J.I., vă facem cunoscut faptul că au fost dispuse măsuri în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului”, se arată într-o altă adresă trimisă de Corpul de Control al Ministrului. Aşadar, o nouă sancţiune pentru poliţiştii din Zărand.

IPJ Arad tace

Am încercat să aflăm care este poziţia Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad faţă de acuzele aduse poliţiştilor din Zărand, faţă de sesizările penale deschise pe numele lor. În acest sens, potrivit legii, am trimis o solicitare prin care am cerut să aflăm dacă au fost luate măsuri împotriva poliţiştilor din Zărand, ţinând cont de faptul că există atâtea documente care, într-un fel sau altul, îi incriminează. Solicitarea a fost trimisă către IPJ Arad în data de 12 decembrie, iar răspunsul trebuia să îl primim în 22 decembrie sau, cel mai târziu, în 12 ianuarie. Suntem deja pe final de februarie, iar cei de la IPJ nu ne-au spus nimic referitor la ilegalităţile descoperite la poliţiştii din Zărand. Aşadar, în loc să elimine „uscăturile”, IPJ Arad le acoperă, ascunzând gunoiul sub preş.