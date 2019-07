Poliţia Locală se mută la CTP

Vor ocupa un spaţiu de aproape 350 de metri pătraţi pe Calea Victoriei. Este vorba de cei de la Direcţia Generală Poliţia Locală Arad care au primit prin hotărâre de consiliu un nou sediu. Hotărârea votată în 11 iunie 2019 face referire la „aprobarea contractului de închiriere cu S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru imobilul situat în Arad, Calea Victoriei nr. 35B-37, în vederea stabilirii sediului Direcției Generale Poliția Locală”.

Procedurile pentru această mutarea au fost începute însă mult înainte. La secţiunea licitaţii de pe pagina oficială a Primăriei Arad, pe data de 8 mai 2019, apărea procedura de închiriere a unui imobil pentru Poliţia Locală. Un singur ofertant s-a arătat interesat de licitaţie iar aceasta a fost Compania de Transport Public Arad SA, cu care se va şi semna contractul de închiriere. În proiectul aprobat de aleşi se face vorbire de necesitatea asigurării unui spațiu pentru unele servicii din cadrul Direcției Generale Poliția Locală, de finalizarea evaluării ofertelor depuse în cadrul licitației publice privind atribuirea contractului de închiriere a unui imobil având ca obiect închiriere spațiu pentru Direcția Generală Poliția Locală, de aprobarea contractului de închiriere cu SC Compania de Transport Public SA, pentru imobilul situat în Arad, Calea Victoriei nr. 35B-37 şi de faptul că proprietarul va pune la dispoziţie spațiul în suprafață de 342,22 metri pătrați pentru birourile Poliţiei Locale, care a inspectat spaţiul şi îl consideră adecvat specificaţiilor prevăzute în documentaţia de licitaţie.

Obligaţiile părţilor

Obligaţiile părţilor sunt similare cu cele ale unui contract clasic de închiriere: chiriaşul se obligă să îngrijească şi să conserve spaţiul ca un bun proprietar, să-l folosească exclusiv pentru destinaţia de birou, să predea bunul liber și în bună stare, la data încetării contractului, să remedieze pe cheltuiala sa elementele spaţiului sau facilităţile tehnice ale clădirii deteriorate din culpa sa etc., în timp ce proprietarul se obligă să predea spre folosinţă chiriașului spaţiul, să asigure folosinţa liniştită a lui, să răspundă de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse, să asigure accesul gratuit la locurile de parcare -minim 15 locuri puse la dispoziţie, conform ofertei depuse în cadrul procedurii de licitaţie publică, să asigure accesul chiriaşului la contorizarea individuală pentru consumul de energie electrică, să încheie pe cheltuiala sa asigurările legale obligatorii pentru spaţiu etc.

2 euro pe metru pătrat

În ceea ce privește sumele de plată, chiriașul va plăti lunar proprietarului, adică celor de la CTP, „în schimbul închirierii spaţiului de 342,22 metri pătrați, contravaloarea în lei, a sumei de 2,00 euro pe metru pătrat, la care se va adăuga TVA pentru fiecare metru pătrat al spaţiului, pe baza facturii emise la sfârșitul fiecărei luni, la cursul BNR din ziua emiterii facturii”.

În pofida întregii birocrații prin care a trecut această procedură, în contract se arată că închirierea este valabilă doar pentru anul 2019 cu posibilitatea, ce-i drept, de prelungire, în condiţiile legii, cu perioade succesive de câte un an, fără modificarea cuantumului chiriei. Tot aici se arată că prelungirea cu un an intervine de drept, la încheierea fiecărui an calendaristic, dacă a fost aprobat bugetul chiriașului pentru următorul exerciţiu financiar, cu includerea resurselor necesare susţinerii contractului şi dacă una din părţi nu notifică celeilalte intenţia de a nu mai continua contractul.

Cerinţele iniţiale

Până să ajungă la sediul de la CTP, Poliţia Locală căuta un spaţiu pentru birouri de minim 280 mp până la maximum 350 mp, amplasat la parter; clădirea trebuia să permită realizarea instalaţiei de transmisie specială de date/comunicaţii. Printre cerințele impuse la licitație se mai preciza și faptul că starea clădirii trebuia să fie corespunzătoare desfăşurării activităţii, atât la interior, cât şi la exterior, imobilul nu trebuia să fie încadrat în categoria imobilelor cu risc seismic şi nu trebuia să prezinte pericol public, iar în plus locaţia imobilului trebuia să se încadrează într-o zonă a municipiului Arad uşor accesibilă, la o distanţă de maxim 3 km de la km 0 al Municipiului.

Cerinţe tehnice aparte

Printre cerinţele care făceau grea participarea la licitaţie se numărau cele tehnice specifice: acceptarea unei reţele structurate, separată de reţeaua clădirii, realizarea acesteia urmând a fi asigurată de către Municipiul Arad, în condiţiile legii; prize de alimentare cu energie electrică distribuite în fiecare spaţiu de lucru, pentru spaţiile deja compartimentate sau pentru cele ce urmează a fi compartimentate până la data încheierii contractului, pe cheltuiala proprietarului, în baza planului de compartimentare, anexă la contract şi depus în cadrul ofertei; punct de vedere STS faţă de posibilităţile oferite de locaţie din punct de vedere al instalării centralei specifice; posibilitatea adăugării de noi conexiuni de la terţi furnizori de telefonie, internet.

De la 3 la 2 euro

SC Compania de Transport Public SA a ofertat iniţial spațiul la 3 euro plus TVA pe metrul pătrat, preț care nu a fost acceptat de către comisia de licitație, fiind considerat prea mare. Ca atare, SC Compania de Transport Public SA a propus un alt preț, respectiv 2,80 euro plus TVA, care din nou a fost respins de către comisie, aceasta considerând că nu poate plăti mai mult de 2,00 euro plus TVA, preț acceptat în cele din urmă de către SC Compania de Transport Public SA.

Pot să vândă clădirea

Proprietarul – Compania de Transport Public Arad SA- are conform contractului de închiriere- dreptul să vândă clădirea şi să cesioneze orice drepturi care rezultă din prezentul contract, fără aprobarea sau consimţământul chiriașului, dar cu notificarea ulterioară în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării valabile a actului juridic în cauză. Aşa că, în caz aproape utopic, dacă situaţia se va schimba în privinţa bunurilor imobile ale CTP (societate administrată de Consiliul Judeţean şi Primăria Arad), Poliţia Locală nu ar avea de suferit.